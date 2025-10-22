Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре

111

Глава города Самара Иван Носков в ходе рабочего объезда проверил ход благоустройства Хлебной площади. Работы ведутся по государственной программе «Народный бюджет Самарской области» и выполнены на 35%.

«Давать оценку проводимому благоустройству пока рано, работы сейчас сделаны на треть, в график подрядчик укладывается. Проект большой, интересный и важный! Но он затрагивает пока только часть Хлебной площади, поэтому главный архитектор города Илья Соколов разработает проект дальнейшего восстановления площади и близлежащих улиц. На этом месте когда-то начинался наш город, и я уверен, что в наших силах привести его в порядок хотя бы из уважения к памяти предков»,

— сказал глава города Самара Иван Носков.