Продолжается реставрация ДК на площади Кирова

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Елена Лапушкина осмотрела ход реставрационных работ во Дворце творчества на площади Кирова, которые начались осенью 2020 года.

На сегодняшний день выполнено 60% работ по ремонту стропильной системы кровли и 45% реставрации с устройством нового покрытия кровли. Также, на 38% выполнены работы по реставрации цоколя здания. Начаты работы по ремонту и реставрации помещений и лестниц 3 и 4 этажей. Ведутся подготовительные работы по ремонту инженерных систем здания. Выполнен демонтаж бра и светильников на 3 и 4 этажах, ведется демонтаж воздуховодов в подвале. Полностью ремонтные работы во дворце творчества будут завершены в 2022 году.

После реставрации в здании будут размещаться 3 больших зала: концертный на 800 мест, театральный на 300 мест, конференц-зал на 270 мест. Для каждого зала будет оборудован свой отдельный гардероб, гримерные, буфеты. Кроме того, в здании предусмотрены новые танцевальные и вокальные классы, помещения для декоративно-прикладного искусства, студия звукозаписи, зал единоборств, большой спортивный зал для командных видов спорта, мобильная библиотека.

Поскольку здание дворца творчества – памятник истории и культуры регионального значения, элементы отделки и его внутренний декор являются предметом охраны. В этой связи, исторические мозаичные панно, расположенные на разных этажах здания будут отреставрированы и воссозданы художниками в первоначальном виде. Кроме того, отдельное внимание при реставрации будет уделено люстрам и дверям. Для этого в Самару пребудут мастера из Москвы и Владимира.

«В 2022 году все работы должны быть завершены, дворец творчества заработает в полную мощность после ремонта», - подвела итог осмотра Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации