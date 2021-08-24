Продолжается подготовка Самары к отопительному сезону

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Актуальные задачи обсудили сегодня в профильном городском департаменте – общегородское совещание с участием представителей ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, администраций внутригородских районов провел Первый замглавы Самары Владимир Василенко.

Отметим, что значительной частью подготовки являются плановые работы по ремонту и техническому перевооружению теплосетевых объектов, при этом ряд перекладываемых теплотрасс проходит через проезжую часть дорог местного и регионального значения. Ради обновления трубопроводов временно ограничивается движение транспорта. Сегодня закрывается вторая полоса на Московском шоссе в районе улицы Гастелло в направлении «в город». Это требуется для оперативной перекладки двух труб и проходного канала. Как сообщил Первый вице-мэр, планируется, что к грядущему воскресенью работы будут завершены и после восстановления благоустройства движение транспорта будет возобновлено в полном объеме по обеим сторонам.

Особое внимание в ходе совещания было уделено ходу ремонта теплотрасс рядом со школьными и дошкольными образовательными учреждениями. Работы поручено активизировать и своевременно закончить, не дожидаясь старта учебного года.

«Это касается площадок возле четырех школ: №№ 148, 132, 10, а также № 112 – работы ведутся в районе улицы Дальневосточной. Подрядчику поставлена задача по приведению в порядок этих участков уже к концу текущей недели. Аналогично – относительно площадок рядом с двумя детскими садами, расположенных за перекрестком улиц Печерской и Авроры, а также между улицей Ново-Садовой и проспектом Ленина, где теплотрасса протянулась от улицы Первомайской через двор и территорию детсада до улицы Осипенко. 28-29 августа благоустройство территорий должно быть восстановлено», – подчеркнул Владимир Василенко. – В целом по городу работы, связанные с обновлением теплотрасс, в полном объеме выполнены более чем наполовину, а на других объектах готовность работ в части монтажа труб составляет уже до 75 %».

Кроме того, шла речь об аварийно-восстановительных работах на улице Советской Армии. Они проводятся на водоводе диаметром 1200 мм, который залегает на глубине более 8 метров.

Сегодня специалисты продолжают земляные работы, откачку воды после утечки, демонтируют разрушенные конструкции участка водовода. Затем они начнут монтаж новой стальной трубы – ориентировочно заменят порядка 4 метров.

«Все необходимые работы точно займут не одни сутки, потому что потом водопровод нужно будет еще промывать водой с повышенным содержанием хлора и ждать результатов экспертизы. И только после этого жителям вернут воду по постоянной схеме», – пояснил Первый вице-мэр.

Отбор проб воды для анализа и заключения о ее пригодности к использованию проведут согласно требованиям государственных стандартов – оценка будет дана в соответствии с СанПин, регламентирующими качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Бригады «СКС» трудятся в круглосуточном режиме. Городские власти ведут мониторинг ситуации. Она находится под непрерывным контролем. Администрация Самары продолжит информирование жителей о ходе неотложных работ.

Помимо этого, на совещании Первый вице-мэр напомнил о грядущем открытии новых благоустроенных территорий после комплексных работ: совсем скоро жители смогут оценить преобразившиеся Сквер Памяти Борцов Революции в районе Фабрики-кухни, где в дальнейшем разместится Самарский филиал Третьяковской галереи, парк Дружбы народов; также Владимир Василенко подчеркнул важность открытия таких знаковых для Самары объектов, как сквер Аксаковых, Дворец спорта. Этим местам, состоянию прилегающей инфраструктуры уделяется повышенное внимание.