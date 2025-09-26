Я нашел ошибку
Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим
Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР.
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
По мнению школьника, главная оценка за триместр зависит в основном от самостоятельных и контрольных работ.
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8

26 сентября 2025 21:35
113
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.

На сегодняшний день капитальный ремонт стационара Самарской городской клинической больницы № 8 на улице Нагорная завершен на 75%. Ремонтные работы окончены на втором, третьем и четвертом этажах корпуса, а также в операционном блоке. Выполнена перепланировка помещений, заменены сети электроснабжения, водоснабжения и вентиляции. На данный момент ремонт продолжается на первом и цокольном этажах.

Учреждение обновляется благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Ежегодно медицинскую помощь в стационаре получают около 12 000 пациентов. Обновление затронуло все этажи стационара - 7000 квадратных метров. Мы создаем комфортные условия для пациентов и медработников. На цокольном этаже разместим технические комнаты, гардеробные и помещения для персонала. В больнице также появится столовая. Еду для пациентов будут передавать с помощью пищевых подъемников, которые заменят наравне с двумя грузовыми лифтами. Также продолжается капитальный ремонт фасада здания, работы завершены на 80%», - отметил главный врач больницы Сергей Дергаль.

Окончание ремонтных работ запланировано на конец 2025 года. Прием пациентов временно проводится в стационаре на улице Мирной.

«В обновлённом здании будут располагаться 2 терапевтических, неврологическое отделения и реанимация на 6 коек, - рассказал Сергей Владимирович. - Уже сейчас на верхних этажах светло, чисто и просторно. В стационаре появится удобная маршрутизация для пациентов: строители сносят перегородки, чтобы было удобнее переходить из одного кабинета в другой. Диагностические службы будут располагаться рядом с приёмным отделением. Там появятся противошоковая палата, новые смотровые кабинеты, кабинет УЗИ и новый рентген-аппарат. Кроме того, будет установлена удобная навигация".

До конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения, 80 из них благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. На 2026-2027 годы запланирован капитальный ремонт стационара на ул. Мирная 169.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

