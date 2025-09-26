Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8

113

На сегодняшний день капитальный ремонт стационара Самарской городской клинической больницы № 8 на улице Нагорная завершен на 75%. Ремонтные работы окончены на втором, третьем и четвертом этажах корпуса, а также в операционном блоке. Выполнена перепланировка помещений, заменены сети электроснабжения, водоснабжения и вентиляции. На данный момент ремонт продолжается на первом и цокольном этажах.

Учреждение обновляется благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Ежегодно медицинскую помощь в стационаре получают около 12 000 пациентов. Обновление затронуло все этажи стационара - 7000 квадратных метров. Мы создаем комфортные условия для пациентов и медработников. На цокольном этаже разместим технические комнаты, гардеробные и помещения для персонала. В больнице также появится столовая. Еду для пациентов будут передавать с помощью пищевых подъемников, которые заменят наравне с двумя грузовыми лифтами. Также продолжается капитальный ремонт фасада здания, работы завершены на 80%», - отметил главный врач больницы Сергей Дергаль.

Окончание ремонтных работ запланировано на конец 2025 года. Прием пациентов временно проводится в стационаре на улице Мирной.

«В обновлённом здании будут располагаться 2 терапевтических, неврологическое отделения и реанимация на 6 коек, - рассказал Сергей Владимирович. - Уже сейчас на верхних этажах светло, чисто и просторно. В стационаре появится удобная маршрутизация для пациентов: строители сносят перегородки, чтобы было удобнее переходить из одного кабинета в другой. Диагностические службы будут располагаться рядом с приёмным отделением. Там появятся противошоковая палата, новые смотровые кабинеты, кабинет УЗИ и новый рентген-аппарат. Кроме того, будет установлена удобная навигация".

До конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения, 80 из них благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. На 2026-2027 годы запланирован капитальный ремонт стационара на ул. Мирная 169.

Фото: минздрав СО