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Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля

15 апреля 2023 13:10
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Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля

VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдёт в Самаре с 8 по 10 июня. Тема фестиваля – «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России». Фестиваль призван выявлять и популяризировать уникальные образцы зодчества, прогрессивные тенденции и инновационные подходы в разработке проектов по сохранению архитектурного наследия, способствовать притоку молодых специалистов, создавать открытое информационное пространство не только для общения профессионалов, но и для широкой общественности.
 
В рамках фестиваля состоится конкурсная программа, по итогам которой жюри определит победителей по пяти направлениям:
Смотр-конкурс «Культурное наследие Регионов России»
Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения и развития»
Смотр-конкурс «Лучшее в отечественном историко-культурном туризме»
Смотр-конкурс «Лучшая студенческая работа»
Конкурс «Лучшее печатное издание об архитектурном наследии»

Заявки на участие в конкурсной программе принимаются на сайте https://archnasledie.ru/.

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