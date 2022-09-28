Я нашел ошибку
Главные новости:
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Депутаты Государственной Думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента 3 октября
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
В Самаре ночью 42 человека тушили крупный пожар
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Самарские единороссы проконтролировали чистоту берега реки Самарка
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Библиотека нового поколения открылась в Тольятти
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.18
0.18
EUR 56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

После жалоб в соцсетях ликвидируют свалки в Самаре

28 сентября 2022 12:36
134
После жалоб в соцсетях ликвидируют свалки в Самаре

Жители поселка Рубежный сообщили в соцсетях об огромной куче мусора около полупустых контейнеров. Ветки, старая мебель, все, что в бак не влезло, граждане по традиции складируют рядом. Осенняя генеральная уборка удалась – крупногабаритного мусора накопилось на пару КАМАЗ-ов. Тревожный сигнал из соцсетей ЦУР Самарской области сначала передал регоператору и в администрацию района. Свалка ликвидирована. 


Жители Советского района Самары решили навести через соцсети порядок по дороге к школе №66. 


«Как считаете дети должны на это смотреть? Просьба сделать дорогу, положить асфальт и убрать весь мусор. В основном все дети ходят по этой дороге», - пожаловались взрослые. 
Администрация Советского района к просьбам граждан прислушалась и организовала уборку. Остается надеяться, что владельцы гаражей будут стараться донести свой мусор до ближайшей контейнерной площадки и не будут портить местной детворе путь к знаниям. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
139
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
28 сентября 2022  11:30
30 сентября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
150
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
28 сентября 2022  10:29
В Правительстве региона обсудили вопрос строительства медицинских учреждений
198
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
28 сентября 2022  09:26
В Самаре официально стартовал отопительный сезон 2022-2023
194
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022  15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
480
Весь список