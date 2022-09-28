После жалоб в соцсетях ликвидируют свалки в Самаре

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Жители поселка Рубежный сообщили в соцсетях об огромной куче мусора около полупустых контейнеров. Ветки, старая мебель, все, что в бак не влезло, граждане по традиции складируют рядом. Осенняя генеральная уборка удалась – крупногабаритного мусора накопилось на пару КАМАЗ-ов. Тревожный сигнал из соцсетей ЦУР Самарской области сначала передал регоператору и в администрацию района. Свалка ликвидирована.



Жители Советского района Самары решили навести через соцсети порядок по дороге к школе №66.



«Как считаете дети должны на это смотреть? Просьба сделать дорогу, положить асфальт и убрать весь мусор. В основном все дети ходят по этой дороге», - пожаловались взрослые.

Администрация Советского района к просьбам граждан прислушалась и организовала уборку. Остается надеяться, что владельцы гаражей будут стараться донести свой мусор до ближайшей контейнерной площадки и не будут портить местной детворе путь к знаниям.