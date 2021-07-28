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После 5 лет простоя в селе Кинель-Черкассы капитально отремонтирован и вновь открыт детский сад «Колосок»

28 июля 2021 15:03
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В 2018 году жители обратились к Дмитрию Азарову с просьбой его отремонтировать. По поручению Главы региона был запланирован ремонт сада, и работы были проведены.

В среду, 23 июля Губернатор Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Кинель-Черкасском районе. Здесь он осмотрел здание детского сада «Колосок», которое было капитально отремонтировано по поручению Главы региона.

Детский сад был основан в 1976 году. За более чем 40 лет его существования в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Дошкольное учреждение находилось в аварийном состоянии, было закрыто и пустовало в течение 5 лет. В 2018 году жители обратились к Дмитрию Азарову с просьбой его отремонтировать. По поручению Главы региона был запланирован ремонт сада, и работы были проведены.

В феврале 2021 года «Колосок» вновь начал функционировать. Для многих семей был решен вопрос об устройстве ребенка в детский сад. Здание оснащено всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания детей.

В настоящее время дошкольное учреждение посещают 120 ребят, сформировано 6 групп, из них 2 — ясельные. В «Колоске» трудится 19 работников. Практически все педагоги, которые работали в саду до закрытия, вернулись назад.

«Для нас это открытие – долгожданное событие, подарок к 45-летию сада. Мы все, жители микрорайона, сотрудники, родители, невероятно этому рады. У нас новое игровое оборудование, конструкторы, разнообразная развивающая среда. Ребятам в нашем детском саду очень интересно», — рассказала руководитель структурного подразделения школы № 3 села Кинель-Черкассы детский сад «Колосок» Оксана Рыжова.

Благодарность Губернатору выразили родители воспитанников детского сада «Колосок». «Мы в течение пяти лет ждали этого открытия, возить детей в другие садики было проблематично. Очень комфортно, когда и садик, и школа находятся рядом, в шаговой доступности», — поделилась мама одного из воспитанников детского сада.

«Я сама когда-то ходила сюда. Сейчас здание преобразилось. Все новое, ребенку очень нравится. Ну и конечно, очень удобно стало. Пока сад был закрыт, приходилось возить сына в центр, на это уходило очень много времени», — добавила Екатерина Старкова, сын которой также посещает детский сад «Колосок».  

Губернатор отметил, что столь высокая оценка родителей и педагогов свидетельствует о том, что работы были выполнены на совесть. А также поручил благоустроить территорию детского сада — организовать газон, разбить клумбы.

Дмитрий Азаров предложил заехать и осмотреть готовность Кинель-Черкасской школы к началу учебного года. В ходе осмотра Губернатор, в том числе, расспросил директора о том, как коллектив учебного учреждения справлялся в период дистанционного обучения. Директор школы рассказала, что и учителя, и ученики быстро перестроились. Однако некоторым ученикам понадобилось оборудование, так как своего не было. Помогла инициатива Губернатора, согласно которой были выделены средства для закупки ноутбуков и планшетов. В этой школе такое оборудование получили 8 ребят. 

«Мы не знаем, сколько продлится третья волна. Давайте проведем ревизию, и, если будет потребность в технике, подавайте заявку на дополнительное оснащение. Нужно проявить готовность», — резюмировал Губернатор.

Теги: детский сад капремонт Кинель-Черкассы

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