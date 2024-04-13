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Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре

13 апреля 2024 15:08
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Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.

13 апреля в Самаре прошел традиционный Гагаринский субботник в рамках месячника по благоустройству и озеленению. Работами охвачены улично-дорожная сеть, парки, скверы и другие общественные пространства, территории, прилегающие к домам, предприяиям, объектам торговли и социальной сферы. В уборке задействованы как профильные службы, обслуживающие организации, так и государственные и муниципальные служащие, сотрудники соцучреждений, общественные и волонтерские организации, активные жители города.

На территории внутригородских районов также ведутся активные работы, в уборке принимают участие управляющие организации, муниципальные служащие и предприятия.

Актуальные задачи в рамках месячника по благоустройству - сбор и вывоз листвы и мусора, ремонт детского и спортивного оборудования, покраска малых архитектурных форм, ограждений, очистка зданий от незаконной рекламы, граффити и т.д.

Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля. Принять участие в уборке смогут все желающие. Администрации районов и управляющие организации помогут обеспечить активных граждан всем необходимым. Полный перечень организаций, которые готовы предоставить уборочный инвентарь, доступен по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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