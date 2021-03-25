По нацпроекту БКАД в регионе завершат ремонт автодороги Похвистнево – Клявлино

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В Самарской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году отремонтируют 19 км автомобильной дороги регионального значения Похвистнево – Клявлино и обновят мост через реку Ускада. На эти цели направлено более 342 млн. рублей средств нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Трасса регионального значения Похвистнево – Клявлино входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Общая протяженность дороги 79 км. Обновление дорожного объекта началось в 2014 году, в этом году завершат ремонтные работы на заключительном участке км 58+200 – км 76+720. На средства нацпроекта с 2019 года всего будет отремонтировано 62 км, более 60% всей протяженности дорожной артерии.

Автомобильная дорога Похвистнево – Клявлино связывает федеральную трассу М5 «Урал» и автомобильную дорогу Самара – Бугуруслан. Кроме того, ремонтируемый участок от села Камышла до железнодорожной станции Клявлино станет еще одним транспортным коридором на Татарстан.

Проектом в рамках ремонта автодороги предусмотрено усиление дорожной одежды, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин асфальтогранулятом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения. Разметку нанесут термопластиком.

На км 64+963 отремонтируют мост через р. Ускада. Длина моста после ремонта составит 38,28 м., габарит проезжей части 10 м.

Комплекс работ на мосту включает устройство монолитной железобетонной плиты пролетного строения и продольных швов, переустройство мостового полотна и деформационных швов, укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также обустроят дренажные системы и водоотводы, восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовой конструкции, выполнят устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

Напомним, к концу 2021 года благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля региональных дорог в нормативном состоянии составит 38,13%, или 2700 км. В составе автодорог отремонтируют 11 мостовых сооружений общей протяженностью более 440 погонных метров.

«Планы на 2021 год у нас серьёзные. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали», – неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров, определяя задачи дорожного строительства в Самарской области.