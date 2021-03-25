Я нашел ошибку
Главные новости:
Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой России в Австрию 7 декабря 2018 года.
Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Мазо, обвиняемого в мошенничестве
Самарская область – одна из первых в стране, где начали заключать социальные контракты, призванные поддержать малоимущих граждан.
В регионе более 15 тысяч семей воспользовались социальным контрактом   
Передвижной маммограф посетил три села Похвистневского района: Среднее Аверкино,Таволжанка и Мартыновка.
В мобильных комплексах прошли обследования более 1300 сельских жителей Похвистневского района
Замглавы ведомства признал, что при реализации сахара по установленным ценам наблюдались определенные проблемы.
Минпромторг РФ выступает против государственного регулирования цен на продукты питания
Медработники рассказывают, как справлялись со сложными задачами и работой в необычных условиях, какой опыт приобрели.
В регионе работают 23 ковидных госпиталя, в которых помощь пациентам оказывают порядка 6 тысяч медработников
В последние годы в регионе ведется масштабная, системная работа по привлечению инвестиций и формированию благоприятной бизнес-среды.
В Нацрейтинге состояния инвестиционного климата  губерния за последние три года поднялась на 43 позиции  
SberPay предлагает серьезные преимущества для бизнеса – его использование повышает конверсию в покупку.
Количество операций по SberPay в Интернете растёт на 10-15% ежемесячно
Автомобильная дорога  Похвистнево – Клявлино связывает федеральную трассу М5 «Урал»  и автомобильную дорогу Самара – Бугуруслан.
По нацпроекту БКАД в регионе завершат ремонт автодороги Похвистнево – Клявлино
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.15
0.79
EUR 90.05
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

По нацпроекту БКАД в регионе завершат ремонт автодороги Похвистнево – Клявлино

25 марта 2021 15:07
83
Автомобильная дорога  Похвистнево – Клявлино связывает федеральную трассу М5 «Урал»  и автомобильную дорогу Самара – Бугуруслан.

В Самарской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  в 2021 году отремонтируют 19 км автомобильной дороги регионального значения Похвистнево – Клявлино и обновят мост через  реку Ускада. На эти цели направлено более 342 млн. рублей средств нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Трасса регионального значения Похвистнево – Клявлино входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Общая протяженность дороги 79 км. Обновление дорожного объекта началось в 2014 году, в этом году завершат ремонтные работы на заключительном участке  км 58+200 – км 76+720. На средства нацпроекта с 2019 года всего будет отремонтировано 62 км, более 60% всей протяженности дорожной артерии. 

Автомобильная дорога  Похвистнево – Клявлино связывает федеральную трассу М5 «Урал»  и автомобильную дорогу Самара – Бугуруслан. Кроме того, ремонтируемый участок от села Камышла до железнодорожной станции Клявлино станет еще одним транспортным коридором на Татарстан.

Проектом в рамках ремонта автодороги предусмотрено усиление дорожной одежды, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин асфальтогранулятом, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения. Разметку нанесут термопластиком.

На км 64+963 отремонтируют мост через р. Ускада. Длина моста после ремонта составит 38,28 м., габарит проезжей части 10 м. 

Комплекс работ на мосту включает устройство монолитной железобетонной  плиты пролетного строения и продольных швов,  переустройство мостового полотна и деформационных швов, укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия. Также обустроят дренажные системы и водоотводы, восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовой конструкции, выполнят устройство новых сопряжений моста с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

Напомним, к концу 2021 года благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля региональных дорог в нормативном состоянии составит 38,13%, или 2700 км. В составе автодорог отремонтируют 11 мостовых сооружений общей протяженностью более 440 погонных метров.

«Планы на 2021 год у нас серьёзные. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали», – неоднократно подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров, определяя задачи дорожного строительства в Самарской области.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
25 марта 2021  13:14
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
157
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
25 марта 2021  13:11
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
Строительство
132
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
340
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
692
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
24 марта 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
407
Весь список