Площадь реконструкции улицы XXII Партсъезда в Самаре увеличили

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Департамент градостроительства Самары скорректировал проект планировки первого этапа реконструкции улицы XXII Партсъезда. Он предусматривает прокладку фактически новой дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной.

— Площадь объекта проектирования увеличится с 6,71 до 7,71 Га, — следует из распоряжения департамента.

Судя по представленной в документе карте, площадь реконструкции увеличили за счет использования участков улицы Ново-Садовой, прилегающих к будущей дороге.

Новый участок улицы XXII Партсъезда будет четырехполосным. Также там обновят сети освещения и пешеходные дорожки, обустроят парковочные места и сети дождевой канализации. Посмотрите видеосхему новой дороги.

Проект обсуждают уже около 10 лет. Начать работы планировали в 2020 году, но сроки не раз сдвигали, в том числе из-за строительства многоуровневой развязки на улице Ново-Садовой. Поговаривали даже, что реконструкцию улицы XXII Партсъезда может взять на себя региональный Минтранс. Но до сих пор четко непонятно, кто будет отвечать за работу.

По последней информации, реконструкция стартует в 2023 году. Основная сложность работ — необходимость переноса огромного количества коммуникаций, пишет 63.ру.