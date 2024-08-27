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Обновление участка улицы Чернореченской в Самаре вошло в финальную стадию, а также в рамках реконструкции специалисты готовы к работам по замене задвижек и врезке водовода

Ход сезонных работ на инженерных коммуникациях, улично-дорожной сети (УДС) и в общественных пространствах города стал основной темой общегородского совещания, которое провел руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов. Так, в числе задач – реконструкция на улице Чернореченской, в границах улиц Владимирской и Спортивной.

⚒К настоящему времени по дорожному нацпроекту "Безопасные качественные дороги" общий процент выполнения работ по муниципальному контракту составляет уже 99,3%. Произведено фрезерование старого покрытия и уложен новый верхний слой проезжей части, установлен бортовой камень , устроено плиточное покрытие, асфальтобетонное покрытие тротуаров, а также появился посевной газон и установлено 64 опоры освещения.

⚒В числе текущих работ – устройство плиточного покрытия, придорожных плит, основания под бортовые камни и их монтаж, планировка чернозема для будущих газонов, прокладка кабеля и трубопровода автополива.

Еще до старта работ по нацпроектам, на участке реконструкции предусмотрели обновление всех инженерных коммуникаций: тепловых, канализационных, электрических и газовых сетей, а также системы водоснабжения. В частности, по информации ООО «СКС», на улице Чернореченской занимаются технологической реновацией водопровода.

28 августа 2024 года планируется произвести врезку построенного водовода диаметром 400 мм в действующую систему. Параллельно сотрудники ресурсного предприятия заменят 4 задвижки на водоводе диаметром 600 мм.

В связи с этим необходима приостановка холодного водоснабжения. Перечень адресов, где потребуется приостановка водоснабжения по ссылке.

Предположительно, работы начнутся с 10:00 28 августа и займут около суток, когда холодной воды не будет.

Основные адреса установки бойлеров – улица Владимирская, 30 и улица Клиническая, 35.

Фото: администрация Самары