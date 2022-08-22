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Обкосить траву и поставить лавочки: Как ЦУР помог жителям решить проблемы

22 августа 2022 11:57
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Обкосить траву и поставить лавочки: Как ЦУР помог жителям решить проблемы

ЦУР Самарской области отмечает большое число жалоб на сорную траву во дворах и на общественных пространствах. С начала августа от жителей региона поступило уже 300 сообщений с просьбой разобраться с сорняками.
В Тольятти после жалоб в соцсетях муниципальный центр управления организовал масштабные работы по наведению порядка на набережной.
В Новокуйбышевске организовали покос травы в парке «Патриот-Солдатский лес». Ранее жители сообщали, что бурьян там по пояс. Кроме того, кустарники здесь обещали поливать раз в неделю, тем более жара пошла на спад, службы благоустройства Новокуйбышевска при необходимости обещали усилить полив.
Кроме того, муниципалитеты организуют взаимодействие с управляющими компаниями, ЦУР подключает государственную жилищную инспекцию, чтобы убедить УК нормально ухаживать за территории дворов и прислушиваться к просьбам жителей.
Жители Кинеля попросили убрать сорную растительность и установить лавочку во дворе на ул. Украинской:
«У нас перед домом, расположенного по адресу: ул. Украинская, 34, за лето ни раза не скосили траву. Трава уже по пояс, давно уже дала семена, но так никто и не скосил ее. Лето пройдет тогда и лавочку видимо установят. А там будет отговорка - дожди. Лавочку установить, это такой тяжелый труд!». 
После сигнала в ЦУР  работы были организованы. Траву на улице Украинской скосили, лавочку у подъезда установили.
 

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