Обкосить траву и поставить лавочки: Как ЦУР помог жителям решить проблемы

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ЦУР Самарской области отмечает большое число жалоб на сорную траву во дворах и на общественных пространствах. С начала августа от жителей региона поступило уже 300 сообщений с просьбой разобраться с сорняками.

В Тольятти после жалоб в соцсетях муниципальный центр управления организовал масштабные работы по наведению порядка на набережной.

В Новокуйбышевске организовали покос травы в парке «Патриот-Солдатский лес». Ранее жители сообщали, что бурьян там по пояс. Кроме того, кустарники здесь обещали поливать раз в неделю, тем более жара пошла на спад, службы благоустройства Новокуйбышевска при необходимости обещали усилить полив.

Кроме того, муниципалитеты организуют взаимодействие с управляющими компаниями, ЦУР подключает государственную жилищную инспекцию, чтобы убедить УК нормально ухаживать за территории дворов и прислушиваться к просьбам жителей.

Жители Кинеля попросили убрать сорную растительность и установить лавочку во дворе на ул. Украинской:

«У нас перед домом, расположенного по адресу: ул. Украинская, 34, за лето ни раза не скосили траву. Трава уже по пояс, давно уже дала семена, но так никто и не скосил ее. Лето пройдет тогда и лавочку видимо установят. А там будет отговорка - дожди. Лавочку установить, это такой тяжелый труд!».

После сигнала в ЦУР работы были организованы. Траву на улице Украинской скосили, лавочку у подъезда установили.

