Новые новогодние украшения подготовлены для оформления Самарской набережной

На II очереди под Маяковским спуском установят 12-метровую искусственную ёлку, смонтируют электрогирлянды «Бахрома» и новые элементы иллюминации. Каток площадью около 4 тысяч квадратных метров вновь зальют на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно. В ледовой локации украсят 9 елей.

Ближе к бассейну ЦСКА разместится световой фонтан. Также в этой зоне установят светодиодный проектор с гобо-слайдами – на снегу будут воспроизводиться изображения диаметром 5 метров.

На III очереди набережной под Ленинградским спуском предусмотрены светодиодные украшения «Шарики», ими задекорируют периметр площадки у фонтана «Самара». Детскую площадку дополнительно осветят с помощью четырех мультиколорных RGB-прожекторов – подсветку направят на деревья.

На IV очереди набережной, в районе «Ладьи», деревья рядом с амфитеатром подсветят светодиодными гирляндами. Они будут обрамлять и спуск от памятника князю Владимиру к Волге.

Иллюминация и другие новогодние украшения появятся и на I очереди набережной в районе Некрасовского спуска. По поручению главы города Самары Ивана Носкова (https://t.me/ivan_noskov_samara) там рассмотрят возможность восстановления катка, который был на этом месте в советское время.

Кроме того, к декабрю на набережной разместятся фотозоны, уличные маркеты с едой и горячими напитками. Для жителей и гостей города будет работать «Почта Деда Мороза»