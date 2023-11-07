Названы самарские дворы, которые планируют благоустроить в 2024 году

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Правительство Самарской области опубликовало перечень дворов, которые планируют благоустроить в 2024 году. Работы проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы».

Так, в Самаре планируют преобразить дворовые территории во всех районах города. К примеру, в Советском районе в 2024 году благоустроят два двора на улице Александра Матросова, 11 и в переулке Можайском, 1. В Октябрьском – три двора на улице Ново-Садовой, 13, на пересечении 4-го Проезда и улицы Гаражной и на улице Ново-Садовой, 15. В Куйбышевском – два двора на улице Центральной, 1 и 2, на улице Новокомсомольской, 40. В Железнодорожном – три двора на улице Тухачевского, 50а; улице Дзержинского, 9, 9а и на улице Гагарина, 57, 59, 61.

В Кировском районе в 2024 году в работу возьмут шесть дворов, в Красноглинском – пять, в Ленинском – 15, в Промышленном – шесть, в Самарском – восемь, пишет Самара-КП.