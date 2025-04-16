На заседании областного Правительства обсудили вопрос, касающийся замены лифтов

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В среду, 16 апреля 2025 года, состоялось заседание Правительства Самарской области.

На заседании обсудили вопрос, касающийся замены лифтов. «Программа по замене лифтового оборудования в Самарской области предстоит очень масштабная, около семи тысяч лифтов подлежит замене, лифты со сроком службы более 25 лет. Были приняты беспрецедентные меры по определению источников финансирования, в том числе благодаря решению Президента страны Владимира Владимировича Путина о списании двух третей задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам. В Самарской области не менее половины соответствующих средств будет направлено на модернизацию жилищно-коммунальной сферы, в том числе на замену лифтов», – отметил Михаил Смирнов.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань представил доклад с предложениями министерства по проведению торговых процедур на лифтовое оборудование в многоквартирных домах, где жители избрали «котловой» способ начисления средств за капитальный ремонт. Среди потенциальных участников конкурса - ОАО «Могилефлифтмаш», ПАО «Карачаровский механический завод», АО «Щербинский лифтостроительный завод». В связи с необходимостью ускоренного выполнения обязательств по замене лифтов, министерство предложило при заключении договора с победителем конкурса включить условие локализации (полной или частичной) производства лифтового оборудования на территории Самарской области. Председатель облправительства поручил заранее начать работу по подбору соответствующего земельного участка. Кроме того, Михаил Смирнов предложил коллегиально обсудить вопрос замены лифтов в многоквартирных домах, где собственниками избран такой способ накопления средств, как спецсчет, с привлечением профильных органов исполнительной власти и депутатов Самарской Губернской Думы.