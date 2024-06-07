На улице Алма-Атинской стартуют работы по перекладке участка Главного Безымянского коллектора

141

С вечера 6 июня перекрыта в оба направления ул. Алма-Атинская в районе д.№72 для перекладки участка Главного Безымянского коллектора. На данный момент объезд осуществляется по территории центра «Самара-Лада». Водителям большегрузного транспорта рекомендуется выбирать альтернативный маршрут.

Участок коллектора, который планируется переложить, был построен в 1972 году, имеет диаметр 1500 мм, находится на глубине более 6 метров. На данный момент сотрудники «РКС-Самара» проводят подготовительные работы.