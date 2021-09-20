На территории Волжского района завершается ремонт 11 км дороги 

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На территории Волжского района в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершаются ремонтные работы на участке протяженностью 11,2 км обводной дороги Самара - Нур - Спиридоновка. Дорожники приступили к нанесению горизонтальной разметки.

В соответствии с проектом строители обновили дорожную одежду, восстановили кромки проезжей части и краевых полос. Верхний слой дорожного покрытия уложили из асфальтобетонной смеси. Выполнили укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, обустроили бортовые камни и посадочные площадки на автобусных остановках.

Работы завершаются установкой 157 дорожных знаков, барьерного ограждения протяжённостью 1144 пм, нанесением разметки площадью около 3000 кв м.

Движение на этом участке трассы Самара - Нур – Спиридоновка отличается высокой интенсивностью, обеспечивает подъезд грузового и легкового транспорта из Казахстана и Оренбурга к Самарской обводной дороге.

Кроме ремонта дорожного покрытия, в нормативное состояние привели мост через овраг Липовый в составе автодороги. Выполнили полный комплекс ремонтных работ - от устройства монолитной железобетонной плиты проезжей части, монолитных шкафных стенок до восстановления защитного слоя бетонной поверхности.

Напомним, срок завершения дорожных работ на объектах БКД 2021 года по контракту 1 ноября текущего года, работы идут с опережением графика. Планируется большую часть объектов сдать до 1 октября, на сегодняшний день работы выполнены уже на 84 %.

Отметим, обновление транспортной инфраструктуры – часть стратегии лидерства региона, разработанная по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

Всего в 2021 году в Самарской области на средства, выделенные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным в нормативное состояние приведут 335 км дорожного покрытия и 11 мостов в составе автомобильных дорог.

Фото: пресс-служба правительства СО