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На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка

3 июня 2022 12:12
91
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка

Подготовка самарских пляжей к купальному сезону, который откроется 15 июня, продолжается. С сегодняшнего дня стартовал следующий этап – вертикальная планировка на тех территориях, куда песок уже полностью завезен. 

Вертикальная планировка песка начинается после того, как он просохнет. Рабочие забирают песок из кучи, распределяют его и фактически разглаживают поверхность. Таким образом, обновляем верхний слой. Его толщина – порядка 10 сантиметров.

Отметим, что водолазы приступят к работам только после завершения вертикальной планировки песка. Это исключает возможность повторного попадания «выловленных» предметов в воду, их сдвигания бульдозерами от кромки песка.
 
Помимо этого, с наступлением жары подрядчик будет следить за тем, чтобы не разрастались водоросли. Их подстригают в течение всего сезона. 
А уже к предстоящим выходным на пляжи начнут завозить специализированное оборудование.

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