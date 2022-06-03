На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка

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Подготовка самарских пляжей к купальному сезону, который откроется 15 июня, продолжается. С сегодняшнего дня стартовал следующий этап – вертикальная планировка на тех территориях, куда песок уже полностью завезен.

Вертикальная планировка песка начинается после того, как он просохнет. Рабочие забирают песок из кучи, распределяют его и фактически разглаживают поверхность. Таким образом, обновляем верхний слой. Его толщина – порядка 10 сантиметров.

Отметим, что водолазы приступят к работам только после завершения вертикальной планировки песка. Это исключает возможность повторного попадания «выловленных» предметов в воду, их сдвигания бульдозерами от кромки песка.



Помимо этого, с наступлением жары подрядчик будет следить за тем, чтобы не разрастались водоросли. Их подстригают в течение всего сезона.

А уже к предстоящим выходным на пляжи начнут завозить специализированное оборудование.