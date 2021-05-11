На новом мосту через реку Сок приступили к укладке асфальтобетонного покрытия

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В Самарской области в рамках реконструкции мостового перехода через реку Сок на км 0+250 автомобильной дороги Волжский – Курумоч – «Урал» (I этап) приступили к укладке асфальтобетонного покрытия.

Напомним, строительство нового моста и реконструкция старого моста вместе с подходами стало возможным благодаря национальному дорожному проекту, инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Возведение нового моста параллельно существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. Уже к концу 2020 года подрядчик набрал темпы, которые позволяют сдать объект досрочно. Благодаря губернатору Дмитрию Азарову было получено дополнительное финансирование из федерального бюджета, что обеспечило сохранение темпов строительства и выполнение работ, запланированных на более поздний период.

В настоящее время работы ведутся одновременно на двух объектах с опережением запланированных сроков.

После того, как завершатся работы над новой частью будущего моста, старую закроют на реконструкцию. Полное движение планируется запустить до конца этого года.

«В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приступили к завершающим работам первого этапа реконструкции мостового перехода через реку Сок. После завершения работ на этом мосту, будет переключено движение с существующего моста на новый. На старом мосту произведем восстановление мостового полотна, ремонт проезжей части и подходов к мосту. После переключения движения на новый мост, пропускная способность будет та же, сохранится реверсивное движение. По завершению работ на старом мосту, запустим одностороннее движение на каждом мосту на въезд и выезд из города», - проинформировал консультант управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального минтранса Игорь Малыхин.