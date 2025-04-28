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Глава Самары проверил готовность парка Металлургов к летнему сезону

28 апреля 2025 09:41
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Глава Самары проверил готовность парка Металлургов к летнему сезону

Об этом Иван Носков написал в своем ТГ-канале.

"Особое внимание уделил исполнению ряда поручений и содержанию водоема. Накануне сезона здесь установили скважину, и водоем постепенно заполняется чистой водой. Ежедневно сотрудники парка его очищают от водорослей, которые наросли во время обмеления. Постепенно баланс воды восстановится, но уткам здесь уже комфортно – живы, здоровы и довольно упитаны. Местный гусь тоже хорошо себя чувствует и следит за порядком!

Дал поручение найти инвестора и предоставить ему здание кафе в парке. Это должно быть семейное кафе, куда можно зайти с детьми, выпить кофе, поесть мороженое, перекусить. Если у кого-то есть желание развивать свой бизнес – обращайтесь. 

А в целом, этот водоем – это пример того, как можно работать без «подвигов». Достаточно просто хорошо выполнять свою работу, содержать общественное пространство в чистоте, и не копить проблемы, чтобы потом не приходилось их героически преодолевать", - пишет Иван Носков.

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