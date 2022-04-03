Фонтаны в Самаре включат до 29 апреля

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В Самаре в скором времени запустят фонтаны. Однако для того, чтобы они нормально смогли функционировать целый год, представители департамента городского хозяйства и экологии города опубликовали закупку на поиск подрядной организации, которая будет заниматься их содержанием. Стоимость работ оценили в 45 999 998,27 рубля.

— Подрядчику предстоит расконсервировать и запустить фонтаны до 29 апреля, следить за их содержанием, отремонтировать фонтан возле бассейна ЦСК ВВС и остальные по согласованию с заказчиком. Также по согласованию предстоит отремонтировать проливочный водопровод, а после завершения сезона, с 1 октября по 20 декабря, законсервировать и провести ревизию объектов, — следует из документов закупки.

Власти перечислили список из 48 фонтанов, за которыми предстоит следить подрядчику. Но планируется и строительство новых, пишет 63.ру.