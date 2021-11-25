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Энергетики завершили реконструкцию линии электропередачи 35 кВ Старый Буян

25 ноября 2021 14:05
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Энергетики завершили реконструкцию линии электропередачи 35 кВ Старый Буян

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» завершил реконструкцию линии электропередачи 35 кВ Старый Буян. Энергетики вынесли 43 опоры из зоны, подверженной эрозии почвы. 

Участок воздушной линии Старый Буян проходил по косогору, где из-за эрозии песчаной почвы интенсивно образуются овраги. Из-за разрушения почвы опоры ЛЭП оказались на расстоянии 5–15м от края вновь образовавшихся оврагов, что в дальнейшем могло привести к их подмыву талыми водами с полей и падению. Кроме того, было затруднено обслуживание данного участка ВЛ из-за невозможности подъезда техники к отдельным опорам.

В рамках инвестиционной программы филиала было установлено 43 новые опоры, смонтировано 2 цепи по 4,4 км каждая цепь и установлено 216 гасителей вибрации. На время переврезки участка ЛЭП по новой трассе был выполнен перевод питания потребителей по кольцующимся фидерам, что позволило не ограничивать энергоснабжение потребителей.

ВЛ 35 кВ Старый Буян обеспечивает электроснабжение 5293 человек в 9 населенных пунктах Самарской области: с. Михайловка, с. Горьковский, п. Рига, с. Новый Буян, с. Дубовая роща, с. Ново-Урайкино, с. Старая бинарадка, п.Заря, с. Сергеевка.


 

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