«Единая Россия» поможет регионам реализовать программу бесплатной газификации

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Отдельное внимание уделят многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам.

«Единая Россия» с главами регионов будут обеспечивать реализацию закона о бесплатном подключении участков к газу. На поддержку партии и глав субъектов в решении этого вопроса рассчитывают и в «Газпроме». О том, как будет организован процесс, шла речь на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, которую организовала партия.

«Документ давно ждали люди. Он вводит понятие «единый оператор газификации». Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор — «одно окно». Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью «Госуслуг», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая стратегическую сессию.

В целом программа социальной газификации затронет до двух миллионов домовладений по всей стране. К примеру, в Челябинской области это 80 тысяч домохозяйств, сообщил глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер. При этом в регионе с 1 июля запустят свою программу поддержки социально незащищенных категорий населения в вопросах газификации.

«В ее рамках одиноко проживающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, будем компенсировать заведение газа непосредственно в дом и все необходимое оборудование», — рассказал Алексей Текслер.

Главы регионов единодушны, газификация изменит экономическую ситуацию в территориях. Например, в Мурманской области существенно сократит платежи людей за коммунальные услуги и позволит развивать перерабатывающие производства, уверен секретарь реготделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис.

«Рассчитываем, что с учетом работы, которую мы ведем с Министерством энергетики, с «Газпромом», в ближайшее время будет принято окончательное решение по источникам финансирования и строительства газопровода до Мурманска, до Арктики», — отметил Андрей Чибис.

Новым партийным проектом «Единой России» программу газификации назвал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Надеюсь на поддержку всех губернаторов и руководства партии в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта «Газификация регионов РФ», — сказал он, добавив, что в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов.

Тема газификации крайне актуальна для многих регионов, подчеркнул политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский.

Это вопрос качества жизни людей, необходимости убрать ненужные и непонятные поборы, которые бывали часто в этой сфере. Это все более чем очевидная и востребованная в регионах тема», — сказал Дмитрий Бадовский.

«Единая Россия» понимает общественный запрос в сфере газификации, отметил политолог, эксперт по региональной политике, советник председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Виталий Иванов.

«На дворе 2021 год, а у нас довольно много территорий, на которые газ еще не пришел и по совокупности причин газификация даже не планируется. Поэтому тема актуальная. И партия в силу политической логики учитывает общественные запросы и конвертирует их в соответствующие проекты и решения», — подчеркнул эксперт.

Депутат Самарской Губернской думы, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов считает, что четкий план по бесплатной газификации снимет имеющиеся сейчас ограничения для владельцев домов и, таким образом, данная проблема для Самарской области будет решена:

«Я занимаюсь вопросами газификации более 20 лет – и в качестве руководителя «Межрегионгаза», и в качестве депутата. На сегодняшний день наш регион газифицирован более чем на 99%. Тем не менее, на территориях еще сохраняются локальные проблемные вопросы, касающиеся газификации. Недавно я был в селе Елховка, которое входит в мой избирательный округ. Там я узнал о проблеме малоимущей семейной пары пенсионного возраста, которые до сих пор отапливают свой дом дровами. Денежных средств на подключение своего дома к газовой трубе у них нет. Уверен, что эти и другие нуждающиеся люди в самое ближайшее время смогут решить свою насущную проблему».

Напомним, «Единая Россия» разработала и внесла в Госдуму поправки о бесплатном доведении газа до участков — закон принят 1 июня. Ранее партия направила соответствующее предложение Президенту, и глава государства поддержал его в Послании.