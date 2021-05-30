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Дом со слонами в Самаре отреставрируют до 31 августа 2022 года

30 мая 2021 13:29
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Дом со слонами в Самаре отреставрируют до 31 августа 2022 года

В Самаре на улице Советской Армии в 2021 году стартует реставрация старинной купеческой дачи. Знаменитый "Дом со слонами" купца Константина Головкина превратится в Международную архитектурную школу Самарского государственного технического университета.

В настоящее время министерство культуры РФ ищет подрядчика для реставрационных и первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия постройки начала 20 века. Исполнителю готовы заплатить до 17,4 миллионов рублей из федерального бюджета. Работы должны быть завершены до 31 августа 2022 года.

Напомним, необычную дачу построили по проекту ее владельца - одного из самых прогрессивных жителей Самары рубежа 19-20 веков, купца Константина Головкина. После революции там размещались госпиталь, детский сад, затем клуб Водоканала. В последние годы здание пустовало, его состояние ухудшалось. Несколько лет назад там начали проводить экскурсии, однако вскоре объект снова закрыли для посторонних. В 2020 году было принято решение передать его Самарскому политеху.

В 2021 году также в Самаре на улице Ленинградской установят памятник Константину Головкину, пишет Самру.ру.

Теги: дача со слонами дом со слонами Купец Головкин реставрация

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