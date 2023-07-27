Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области

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В ходе прямого телеэфира в среду, 26 июля, Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства и ремонта важнейших инфраструктурных объектов в Самарской области. В последние годы эта работа ведется опережающими темпами. Задачи поставлены большие, сквозной контроль налажен, а на особо важных точках ведется видеоконтроль за соблюдением темпов строительства.

Особое внимание уделяется ремонту дорог. Так, в текущем году отремонтировано 5 километров автодороги Урал - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка в Красноярском районе и столько же на трассе Самара - Бугуруслан в Волжском районе. Ведется работа на региональных трассах, 22 мостах и путепроводах.

В Самаре асфальтобетонное покрытие уже уложено на 32 из 42 заявленных участков. Речь идет об улицах Флотской, Береговой, Алма-Атинской, Мичурина, Чекистов, Республиканской, Революционной, Уральской, проспекте Ленина и других.

Главе региона был задан вопрос жителей Сызрани о сроках ремонта путепровода по улице Московской. Глава Сызрани Анатолий Лукиенко, с которым связались в прямом эфире, доложил Губернатору, что подрядчик приступит к работам уже со следующей недели, когда будет заключен контракт. Также глава города доложил Дмитрию Азарову, что сейчас ведутся работы по соединению двух очередей набережной Сызрани - это еще один знаковый для города проект. Кроме того, ремонтируют дорогу на улице Ульяновской, здесь осталось привести в порядок около 600 метров дорожного полотна.

«В этом году в сентябре мы закончим на этом участке ремонт тепловых сетей, и объект будет закончен, - отчитался глава Сызрани. - В следующем году также будут закончены ремонтные работы на Волжском спуске».

«Такой поддержки улично-дорожной сети муниципальных образований, в том числе крупнейших - Самары, Тольятти и Сызрани, не было никогда. Но надо, чтобы справлялись в срок. У меня есть замечания по ряду проектов и в Тольятти, и в Сызрани по отставанию от графика», - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров особенно подчеркнул необходимость содержания объектов должным образом: «Если дорога не содержится муниципальными службами, особенно в осенне-зимний период, то риски разрушения возрастают».

Заметных результатов за последние годы добились в строительстве социальных объектов - здравоохранения, образования, физкультуры и спорта.

В частности, в этом году уже был открыт новый корпус областной детской инфекционной больницы на 100 мест, о котором жители мечтали более 40 лет. «На открытие приезжал министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, за что ему огромное спасибо. Проект реализовывался при его поддержке», - сказал Дмитрий Азаров. Новый корпус больницы построили и ввели более чем на полгода раньше намеченных планов.

В текущем году также была проведена реконструкция трехэтажного корпуса в Нефтегорской районной больнице. Продолжается работа по созданию поликлиники на 700 посещений в смену в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары. Ведутся работы в детском отделении Самарской областной детской психиатрической больницы. В муниципалитетах области будет открыто 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов. «Такие темпы развития инфраструктуры здравоохранения - это повышение доступности и качества предоставления медицинской помощи. Двести новых объектов здравоохранения появилось за четыре года, 14 тысяч единиц оборудования - это огромный шаг вперед», - подчеркнул губернатор.

Система образования региона в этом году также пополнится новыми объектами.

К 1 сентября в Тольятти должна открыться новая школа на 1500 мест. Еще одна - на 657 мест - до конца года примет детей в Автозаводском районе. В микрорайоне Южный город готовится к открытию новый корпус школы, рассчитанный на 1500 мест. Напомним, Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор ПроШколы, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова оценили его готовность в среду, 26 июля. На данный момент достигнута общая строительная готовность, идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием. Дмитрий Азаров сообщил, что в ближайшее время планирует проинспектировать школу, строящуюся в Тимофеевке Ставропольского района. Также в этом году планируется открыть детский сад на 240 мест в Самаре, а в следующем - школу на 1100 мест в Волгаре.

Как отметил Глава региона, в прошедшие пять лет акцент делался именно на развитии инфраструктуры. «Это и позволило нам привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а значит, повышать уровень благосостояния людей. Мы концентрировались именно на этом, строя больницы, школы, садики, дома культуры. Инфраструктура - это основа будущих успехов, экономической мощи, развития производств наших предприятий», - считает губернатор.

Благодаря активности жителей в вопросах благоустройства территорий и усилиям органов власти, в этом году в регионе работы охватят 303 дворовые территории и 141 общественное пространство. Кроме того, будут завершены 6 проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о комплексном благоустройстве шести территорий в Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Жигулевске, Похвистневе и Нефтегорске. Губернатор выразил уверенность в качественном исполнении проектов и пригласил жителей, которые в том числе инициировали эти проекты, для общественного контроля.

Говоря об отрасли культуры, Дмитрий Азаров отметил: в этом году будет открыто шесть модельных библиотек. Две из них уже работают. Продолжится ремонт и оснащение музеев и 11 домов культуры в сельских районах и городах. Отдельно Губернатор отметил ремонты детских школ искусств, в частности в Большой Черниговке. Здесь не просто восстанавливают ДШИ, а создают в едином пространстве и Дом ремесел. «Чтобы ребята могли не только научится рисовать, играть на музыкальных инструментах, но и осваивали ремесло, в том числе народные промыслы. Будем именно такой подход практиковать и по другим территориям. Во всяком случае, наш подход уже заинтересовал Министерство культуры России и коллег из других регионов», - отметил Губернатор.

Масштабные планы в Самарской области и по запуску спортивных объектов. Кроме уже введенных объектов (ФОК «Певческое поле» в Тольятти, спорткомплекс в поселке Зеленовка и ФОКа в Ташле (Ставропольский район), три площадки ГТО), до конца года будут достроены бассейн в Куйбышевском районе Самары, модульный ФОК в Ленинском, а также 18 универсальных площадок.

Достроят в этом году и крытый футбольный манеж около стадиона «Солидарность Самара Арена», заверил Дмитрий Азаров. «Мы рассматриваем вариант построить на территории, прилегающей к стадиону, специальные корпуса для детской академии. Такой проект мы начали прорабатывать - он находится на этапе технико-экономического обоснования. Но тем не менее рядом два открытых футбольных поля, не считая самого стадиона, рядом будет крытый манеж. Вот туда планируем переместить академию «Крыльев Советов», - анонсировал Дмитрий Азаров.

Поступившие в ходе эфира обращения жителей Губернатор взял на контроль. По ряду вопросов он сразу же дал соответствующие поручения ведомствам. Губернатор подчеркнул: несмотря на вызовы времени, санкции недружественных стран Самарская область не отказывается от заявленных масштабных планов. Региону удается двигаться вперед благодаря единству и поддержке людей. «Сейчас есть где работать, отдыхать, получать качественное образование, в комфортных условиях жить и творить будущее», - отметил руководитель области. «Планы огромные. И вместе мы справимся - сомнений нет.Победим и внешних врагов, и внутренних, и все проблемы, которые нам создают, преодолеем обязательно», - подчеркнул он.