Дмитрий Азаров проверил ход благоустройства обновленной набережной в Сызрани

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В среду, 1 марта, во время рабочей поездки в Сызрань губернатор Дмитрий Азаров проверил качество благоустройства Монастырской набережной реки Сызранки.

Эта территория комплексно преображается по проекту «На берегу трех рек: продолжение истории», который в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект предполагает благоустройство левого берега Сызранки, где расположены исторические Ильинская и Покровская слободы и где стоит основанный двумя годами позже самой Сызрани – в 1685 году - Вознесенский мужской монастырь.

По замыслу, почти двухкилометровая пешеходная зона станет продолжением Кремлевской набережной и одновременно соединит два микрорайона города, где проживает более 20 тысяч человек. Первый этап стартовал в апреле прошлого года, а завершился в ноябре.

За сезон ранее неблагоустроенная прибрежная территория превратилась в пешеходную зону с освещением, амфитеатрами и смотровыми площадками. Как пояснил глава Сызрани Анатолий Лукиенко, даже несмотря на то, что жители еще не в полной мере оценили благоустроенное место отдыха, поступает много благодарностей. «Здесь была непроходная зона, она абсолютно ничем не привлекала, сейчас же здесь все иначе», - отметил он.

Набережная предназначена для семейных прогулок и знакомства с историей города. Для этого здесь установлены аутентичные арт-объекты. Согласно разработанному дизайн-коду Монастырская набережная визуально станет продолжением Кремлевской набережной, благоустроенной ранее. В перспективе эти две территории свяжет пешеходный маршрут через Ильинский мост. Проработка проекта уже ведется.

В 2023-м Монастырская набережная примет окончательный вид. Ее изюминкой станут три плавучих понтона, один из них с амфитеатром. Для удобного спуска к понтонам проложат лестничные марши. Также планируется создать плавающий фонтан и причал для рыбаков.

Кроме того, в этом году планируется начать расчистку акватории Сызранки. Подготовительные работы начались в прошлом году. Дмитрий Азаров подчеркнул, что на недавней встрече с Министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым обсуждался вопрос ускорения финансирования работ - переноса средств на более ранние сроки, с 2024 на 2023 год.

Глава города поблагодарил губернатора за решение о проведении комплекса работ на подходах и в акватории порта, чтобы создать условия для захода в город круизных судов.

«За этот год мы должны справиться», - отметил Дмитрий Азаров.

Также в ходе рабочей поездки в Сызрань руководитель области возложил цветы к мемориальному комплексу Вечного огня на площади Сызранского Кремля - в память сызранцев, умерших от ран в эвакогоспиталях города и погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также к памятнику Славы воинам, погибшим в локальных конфликтах.

Он пообщался с гостями из Донецкой народной республики, которые находились на площади с экскурсионной программой. Директор музыкальной школы № 1 им. Н.Леонтовича г. Донецка Александр Борщевский и дирижер детского духового оркестра школы Александр Радченко рассказали, что приехали в город, чтобы принять участие в музыкальном фестивале. Напомним, накануне в Сызрани завершился Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» имени Аркадия Островского.

«В этом году фестиваль проводился как педагогическая мастерская для преподавателей школ искусств, музыкальных школ, и мы с Александром Николаевичем приняли участие, обменялись опытом с коллегами. Наша музыкальная школа - старейшая в Донецке. Сейчас в ней занимаются 640 учащихся. Занятия по всем видам инструментов: фортепиано, струнные, духовые, народные», - отметил Александр Борщевский.

«У нас большие планы на «Серебряные трубы Поволжья». Мы сегодня с коллегами подписываем договор о сотрудничестве – на долгие годы, надеюсь. С Александром Николаевичем мы уже знакомы, ждем оркестр», - рассказала главе региона представитель организаторов фестиваля.

«Обязательно вас ждем на фестиваль. Если нужна будет помощь с организацией приезда, я готов подключиться и помочь. И с Денисом Владимировичем готов переговорить, и сами готовы. К нам приезжают ребята из города-побратима Снежное и не только, спортсмены. Творческим коллективам мы будем рады. Рад вас приветствовать, приезжайте, ждем вас с детьми!» - пригласил гостей губернатор.

Фото: Андрей Савельев