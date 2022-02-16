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Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реконструкции Исторической мечети в Самаре

16 февраля 2022 17:19
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Роспись купола Исторической мечети выполнена на 80%.

В среду, 16 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с участием представителей духовного управления мусульман губернии и бизнеса по вопросу завершения реконструкции Исторической мечети в региональной столице.

Напомним, здание Самаркой исторической мечети было построено в 1891 году на средства симбирского фабриканта Тимербулата Акчурина. В годы советской власти здесь размещался детский сад. А 17 лет назад мечеть была возвращена верующим.

Масштабная реконструкция объекта культурного наследия началась несколько лет назад. За эти годы был укреплен фундамент мечети. К исторической части пристроили двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минарет c видом на Волгу и центр областной столицы. Кроме того, построен цокольный этаж, в котором размещены инженерные помещения, гардероб и санузел. Даже во время проведения работ мечеть продолжает работать.

С момента последнего посещения мечети губернатором в ноябре прошлого года многое изменилось: как во внешнем облике, так и внутреннем убранстве.

«У нас рабочие трудятся каждый день. И нам удалось практически полностью доделать центральный вход в мечеть, комнату дежурного имама. Закончены почти все помещения в цокольном этаже, прежде всего, комната омовения. Работы сложные, потому что отделку мы выполняем из турецкого мрамора», – рассказал председатель совета местной мусульманской религиозной организации «Самарская историческая мечеть» Усман Илингин.

На втором этаже полностью готово помещение для торжеств – комната никаха. «Мы еще не открылись, но у нас уже большая очередь образовалась на заключение брака», – отметил Усман Илингин. Он добавил, что сейчас идет роспись купола – работают самарские художники. «Здесь готовность 80%. Надписи из Корана все сделаны, сейчас они покрываются сусальным золотом. Мы спешим, потому что в апреле начнется священный для нас месяц Рамазан, и мы хотим эту часть мечети полностью открыть для наших прихожан», – рассказал председатель исторической мечети.

Продолжаются и фасадные работы. Здесь очень много лепнины, которая восстановлена по эскизам 1903 года. Свое место уже заняли мозаичные панно. «Проект достаточно сложный, очень много деталей, которые нужно воссоздать с максимальной точностью, – отметил руководитель подрядной организации Тахир Аюпов. – Как только потеплеет, мы продолжим фасадные работы, которые хотим закончить к осени. Впереди еще благоустройство прилегающей территории».

Главная сложность, по словам Усмана Илингина, заключается в нехватке финансирования. «Правительство Самарской области помогает, прихожане и бизнес тоже оказывают поддержку. Тем не менее, хочется в октябре этого года уже завершить все работы», – отметил председатель Исторической мечети.

Сейчас важно объединить усилия всего сообщества, чтобы завершить реконструкцию исторического здания. 

Свой вклад в этот процесс внес и глава региона. «Я тоже принял участие в достройке Исторической мечети – направил сумму из своей зарплаты, став участником этого проекта», – заявил Дмитрий Азаров. Он призвал бизнес-сообщество активнее подключиться к работе по восстановлению объекта.

«Это памятник культурно-исторического наследия многонационального народа нашей земли, место духовной силы, жемчужина областной столицы, которой мы должны помочь засиять вновь. Уникальное здание должно украсить Самару, как это было век назад», – подчеркнул руководитель области.

В прошлом году 34 миллиона рублей на выполнение работ было направлено из областного бюджета. Еще почти 9 миллионов внесли благотворители. «Для завершения реконструкции необходима ваша помощь, чтобы мечеть, как сказал Губернатор, действительно стала жемчужиной Самары. Мы тоже должны оставить хороший след в истории для наших потомков», – обратился к представителям бизнеса председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип Яруллин.

В прошлом году Исторической мечети исполнилось 130 лет. Но торжественные мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось отложить. «Пандемия помешала реализации наших планов, но очень надеюсь, что мы вместе победим этого незримого врага и сможем в торжественной обстановке отметить это событие и привлечь внимание всех жителей Самарской области», – отметил Губернатор.

Во время встречи Усман Илингин рассказал и о перспективных планах развития территории рядом с Исторической мечетью. Совместно с региональными, городскими властями прорабатывается проект благоустройства близлежащей территории.

«С приходом Дмитрия Игоревича Азарова на пост Губернатора у нас многое изменилось, а самое главное – начала продвигаться стройка. У нас появился минарет, пристрой к исторической части здания. Помощь была не только финансовая, но и организационная. Безусловно, помогли и пожертвования. Мы работаем одной командой, – подчеркнул председатель Исторической мечети. – Надеюсь, совместными усилиями мы уже в этом году завершим все работы».

 

Фото из открытых источников

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