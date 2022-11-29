Дмитрий Азаров оценил развитие объектов социальной инфраструктуры в Алексеевском районе

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Во вторник, 29 ноября, губернатор Дмитрий Азаров побывал в Алексеевском районе Самарской области, где вместе с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном осмотрел новые и отремонтированные объекты социальной инфраструктуры.

В поселке Авангард Алексеевского района недавно завершили капитальный ремонт сельского дома культуры. Работы были выполнены благодаря национальному проекту «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Здание дома культура – как внешне, так и внутри – кардинально преобразилось: отремонтировали крышу, фасад, входную группу, заменили инженерные коммуникации. Обновили все оборудование, необходимое для проведения концертов и выставок, закупили новую мебель.

«У нас новый обновленный зал на 262 места с шикарной сценой, хорошей акустикой. Установили современное звуковое и световое оборудование. И уже 15 декабря здесь состоится мероприятие, приуроченное ко Дню работников села», – рассказал директор дома культуры Александр Яков.

Дом культуры в поселке Авангард – это буквально центр жизни шести близлежащих сельских поселений. В учреждении работает 10 клубов самодеятельного народного творчества различных направлений, в которых занимаются около сотни человек, в том числе дети. Особой популярностью и любовью у жителей не только поселка, но и всего района пользуется вокальный ансамбль «Гармония». «Условия, которые были здесь раньше, даже сравнить нельзя с тем, что есть у нас сейчас, после ремонта дома культуры», – поделились с Губернатором своими впечатлениями представители творческого коллектива.

Также в доме культуры работает сельская библиотека, книжный фонд которой составляет свыше 6 тысяч экземпляров. Дмитрий Азаров предложил усовершенствовать площадку, чтобы было комфортно читателям разных возрастов. «Давайте сделаем здесь модельную библиотеку, исходя из накопленного опыта, в том числе в соседних селах, районах. Вместе с читателями и заведующей библиотекой нужно придумать, какие зоны дополнительно обустроить. Со своей стороны, готов оказать помощь», – подчеркнул Глава региона.

Вслед за обновленным центром творчества в поселке Авангард губернатор Дмитрий Азаров оценил новый центр притяжения спортсменов, который открыли в селе Алексеевка. Здесь около общеобразовательной школы завершено строительство современного спорткомплекса открытого типа – «умной» спортплощадки. Объект реализован в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)», государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» и проекта «Детский спорт» ВПП «Единая России». Это практически уличный мини-стадион: игровое поле размером 60 на 30 метров с полимерным резиновым покрытием и стеклопластиковыми бортами. Зимой – хоккей и катание на коньках, летом – футбол, баскетбол, волейбол, общефизические занятия и спортивные мероприятия. Вокруг игрового поля – беговые дорожки с удобным полимерным покрытием. Рядом – комплекс уличных тренажеров, площадка воркаута, стол для настольного тенниса. Для зрителей сделана трибуна на 100 мест с навесом. Предусмотрено место для хранения инвентаря. Полноценное освещение обеспечивают 36 прожекторов, что позволяет комфортно заниматься на площадке в темное время суток. На тренажерах спорткомплекса установлены QR-коды, используя которые можно получить доступ к видео тренировок.

Дмитрий Азаров осмотрел новый спортивный комплекс и пообщался с юными спортсменами. Ребята из футбольной команды «Олимп» признались, что о новой спортивной площадке мечтали давно – и теперь их мечта сбылась. Юные футболисты также рассказали, что болеют за команду «Крылья Советов», отдельно выделив форварда клуба Дмитрия Цыпченко, и посещают домашние матчи волжан на «Солидарность Самара Арена». «У всех любимый игрок Цыпченко? Думаю, ему приятно будет такое услышать. В последнем матче «Крыльев» он забил победный гол. Приезжайте почаще на игры нашей команды. Болельщики для «Крыльев» очень важны – когда есть на трибунах болельщики, их поддержка, команда играет по-другому. Успехов вам!», — сказал юным футболистам Дмитрий Азаров, вручив им комплект футбольных мячей.

В селе Самовольно-Ивановка Алексеевского района Губернатор проинспектировал обновленную школу. Старое здание 1968 года давно требовало модернизации и в этом году провели капитальный ремонт. С сентября дети занимаются в светлых, теплых, уютных кабинетах и на новом оборудовании. Представители родительского комитета поблагодарили Президента страны Владимира Путина и Губернатора Дмитрия Азарова за то, внимание которое сегодня уделяется не только школам в городах, но и районах и селах, за заботу о детях.

Благодаря проведенному ремонту в школе, которая носит имя Героя Советского Союза Г.Н.Ковтунова, обустроили современный школьный музей боевой славы «Эхо Войны». Ученики и педагоги бережно хранят письма сельчан с фронта Великой Отечественной войны, памятные фотографии, награды, символы Победы. Отдельная экспозиция посвящена Нине Чесноковой, которая жила в селе Самовольно-Ивановка. Во время войны она героически пережила блокаду Ленинграда и теперь память о ней с честью хранится в музее школы. Подход к оформлению музея – сочетание классического формата и современных подходов как QR-коды. В одном из классов школы установлена специальная «Парта героя», рассказывающая о подвиге уроженца Алексеевского района Г.Н.Ковтунова. Сидеть за этой партой удостаиваются чести только отличники.

В школе базируется молодежное поисковое движение «Соколята». Девятиклассница Оксана Силютина – его активный участник. «Мы гордимся тем, что Алексеевский район – родина пяти Героев Советского Союза. С 2015 года наша школа носит название в честь одного из них – Георгия Никитовича Ковтунова, уроженца села Ореховка. В музее хранятся его личные вещи, в том числе книга, которая была с ним на фронте. Их передала в дар семья Героя», — рассказала ученица школы.

Александра Чуйкова тоже учится в девятом классе и с гордостью рассказывает о школьном музее, рассказывающем и героических подвигах земляков во время ВОВ. Девушка отметила, в годы ВОВ сельчане отправляли на фронт все самое лучшее, что у них тогда было – чтобы помочь приблизить победу над фашизмом. Как с гордостью рассказала девятиклассница, и сегодня сельчане собирают и отправляют посылки на фронт нашим защитникам Отечества, участникам специальной военной операции,

Ребята из движения «Соколята» продемонстрировали главе региона навыки сборки автомата и обращения с плащом – палаткой. Один из учеников рассказал губернатору, что хотел бы работать в МЧС, но пока не определился, куда пойти получать образование. «Давай вместе все узнаем, и тебе поможем. Дело очень важное и хорошее — помогать людям. Намерение твое -поддерживаю!», — отметил губернатор.

«Дмитрий Игоревич, мы знаем, что вы недавно были на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Мы сейчас занимаемся поиском наших земляков, которые воевали и погибли на Донбассе. Надеемся, что у нас получится», — сообщили Дмитрию Азарову активисты движения «Соколята».

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что с Донбассом связана история и его семьи: «У меня у самого там две двоюродные бабушки пропали без вести. Тоже хочу найти о них информацию».

Ребята также показали губернатору настольную патриотическую игру о России – ее придумали и смастерили сами школьники.

В 2021 году в школе был создан центр естественно-научного и технологического профилей «Точка роста», который оснащен современным оборудованием для физики, химии, биологии. Сегодня у детей села Самовольно-Ивановка есть современные условия для получения знаний и творческой самореализации, они показывают высокие достижения в учебе, становятся призерами областных и всероссийских конкурсов. Губернатор Дмитрий Азаров, заканчивая осмотр обновленной школы, пожелал ребятам и педагогам дальнейших успехов в учебе и жизни.

Фото: пресс-служба правительства СО