Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.87
0.2
EUR 92.86
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной

13 августа 2025 13:39
98
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной

Более 20 котельных муниципального предприятия «Инженерная служба» в Самаре в настоящее время не получают электроснабжение, сообщает АО «Самарагорэнергосбыт». Ограничения были введены в апреле 2025 года из-за неоплаты муниципальным предприятием электрической энергии, фактически потребленной в минувший отопительный сезон. По состоянию на 1 августа задолженность МП «Инженерная служба» перед АО «Самарагорэнергосбыт» превышает 121 миллион рублей.

АО «СамГЭС», помимо введения ограничений котельным МП «Инженерная служба» и обращения в арбитражный суд для взыскания задолженности, вынуждено было уведомить о сложившейся ситуации главу городского округа Самара Ивана Носкова, министра энергетики и ЖКХ Самарской области Виталия Брижаня и прокуратуру г.о. Самара. Информация о том, что более 20 самарских котельных в настоящее время обесточены, в июне 2025 года была доведена до общегородского и областного штаба по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025–2026 гг.

АО «СамГЭС» не имеет возможности кредитовать на 120 миллионов муниципальное предприятие «Инженерная служба», оплачивая вместо него электрическую энергию. Из всех муниципальных потребителей электрической энергии в Самаре именно МП «Инженерная служба» является самым недисциплинированным плательщиком в списке клиентов АО «СамГЭС». Со своей стороны руководство энергокомпании надеется, что МП «Инженерная служба» и администрация г.о. Самара изыщут средства для оплаты ранее полученной электрической энергии заблаговременно до начала будущего отопительного сезона, чтобы иметь техническую возможность подготовить свои котельные к теплоснабжению жителей города Самары.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
135
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
232
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
177
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
653
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
218
Весь список