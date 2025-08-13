Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной

98

Более 20 котельных муниципального предприятия «Инженерная служба» в Самаре в настоящее время не получают электроснабжение, сообщает АО «Самарагорэнергосбыт». Ограничения были введены в апреле 2025 года из-за неоплаты муниципальным предприятием электрической энергии, фактически потребленной в минувший отопительный сезон. По состоянию на 1 августа задолженность МП «Инженерная служба» перед АО «Самарагорэнергосбыт» превышает 121 миллион рублей.

АО «СамГЭС», помимо введения ограничений котельным МП «Инженерная служба» и обращения в арбитражный суд для взыскания задолженности, вынуждено было уведомить о сложившейся ситуации главу городского округа Самара Ивана Носкова, министра энергетики и ЖКХ Самарской области Виталия Брижаня и прокуратуру г.о. Самара. Информация о том, что более 20 самарских котельных в настоящее время обесточены, в июне 2025 года была доведена до общегородского и областного штаба по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025–2026 гг.

АО «СамГЭС» не имеет возможности кредитовать на 120 миллионов муниципальное предприятие «Инженерная служба», оплачивая вместо него электрическую энергию. Из всех муниципальных потребителей электрической энергии в Самаре именно МП «Инженерная служба» является самым недисциплинированным плательщиком в списке клиентов АО «СамГЭС». Со своей стороны руководство энергокомпании надеется, что МП «Инженерная служба» и администрация г.о. Самара изыщут средства для оплаты ранее полученной электрической энергии заблаговременно до начала будущего отопительного сезона, чтобы иметь техническую возможность подготовить свои котельные к теплоснабжению жителей города Самары.