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Более 880 единиц нового оборудования устанавливают на пляжах Самары

18 июня 2025 15:42
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Это скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и душевые открытого типа. 

На самарские пляжи, начиная с прибрежных территорий в историческом центре, завезли специализированное оборудование – всего в этом году МАУ «Самарская набережная» закуплено более 880 единиц. Это скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и душевые открытого типа. 

«В этом году полностью обновляем пляжное оборудование – новые элементы заменят те, которые уже устарели и функционально, и морально. Прежде всего, работаем на комфорт жителей Самары, которые в летнее время проводят у воды почти каждые выходные. Конечно, готовимся и к туристическому сезону на Волге, - рассказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин. – В этом году благодаря партнерству с коммерческими организациями будет значительно больше пляжных настилов, они появятся в том числе у пунктов проката шезлонгов и инвентаря. Под I, II и IV очередями набережной на пляжах установим 7 душевых открытого типа и планируем в течение сезона увеличить это количество вдвое». 

Общим содержанием пляжей в течение сезона также занимаются рабочие МАУ «Самарская набережная». Дважды в день территории очищают от мусора, основные работы выполняют ранним утром.

«В этом году на официальных городских пляжах будет размещено свыше 200 контейнеров, бункеров и урн. Подбор мусора, регулярная уборка территорий важны для поддержания пляжей в чистоте, однако, рассчитываем и на сознательность отдыхающих», - отметил директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов. 

Для обеспечения безопасности на официальных городских пляжах работают 14 спасательных постов, где посменно дежурят 88 спасателей, обучившиеся в школе ОСВОД Самарской области и получившие категорию «матрос-спасатель». В их задачи входит регулярное патрулирование берега вдоль акватории пляжей, профилактическая работа среди отдыхающих, при необходимости – оказание первой помощи. До 31 августа сотрудники будут работать с 08:00 до 21:00, а с 1 по 15 сентября – с 08:00 до 20:00.

«Пункты оснащены необходимым оборудованием, в том числе жилетами и кругами, взрослыми и детскими нагрудниками, спасательными «концами Александрова», ластами и масками, мегафонами и рациями, – рассказал заведующий сектором обеспечения защиты населения управления гражданской защиты администрации г.о. Самара Виталий Титов. – Повышенное внимание уделяем безопасности маломобильных граждан на «Доступных пляжах» под Некрасовским и Полевым спусками. Детям и людям, не умеющим плавать, лучше ограничиться безопасной зоной с глубиной не более 1 метра 20 сантиметров. Взрослых прошу следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра ни на побережье, ни в акватории».

Напомним, что при вывешивании на пляжах красных флагов купание запрещено. Для оказания помощи можно обратиться к спасателям или по телефонам экстренных служб:
- служба спасения (единый номер) – 112;
- пожарная охрана – 01, 101;
- скорая медицинская помощь – 03, 103;
- Единая дежурно-диспетчерская служба г.о. Самара – 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;
- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» – 992-99-99.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Волга Самара

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