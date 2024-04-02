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В 2024 году обновят оставшийся участок – от дома № 106 по улице Республиканской до дома № 57а по улице Олимпийской. 
«Безопасные качественные дороги»: в Самаре ремонтируют  участок улицы Алма-Атинской 
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«Безопасные качественные дороги»: в Самаре ремонтируют  участок улицы Алма-Атинской 

2 апреля 2024 19:44
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В 2024 году обновят оставшийся участок – от дома № 106 по улице Республиканской до дома № 57а по улице Олимпийской. 

Минувшей ночью персонал и техника подрядной организации были сосредоточены на улице Алма-Атинской – ее первой охватили работами. 
 
В 2022 году в рамках исполнения муниципального контракта ремонт улицы Алма-Атинской произведен в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора. Кроме того, от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса выполнили устройство ливневого коллектора. А в 2023 году завершились работы от улицы Стара-Загора до улицы Республиканской. Таким образом, в 2024 году обновят оставшийся участок – от дома № 106 по улице Республиканской до дома № 57а по улице Олимпийской. 
 
Пока не установились постоянные среднесуточные температуры наружного воздуха +10 градусов С и выше, ремонт литым асфальтобетоном является единственно возможным. 
 
Работы производятся в несколько этапов: разборка существующего изношенного покрытия, подготовка основания и его профилирование, то есть выравнивание с помощью асфальтобетонного гранулята, а далее – укладка литой смеси. Новое покрытие прочное, оно способно выдерживать повышенные нагрузки, в том числе возникающие при вибрации во время движения трамваев. 
 
В ночь на 2 апреля специалисты дорожно-строительной организации обновляли межрельсовое пространство в районе перекрестка с улицей Республиканской. Здесь площадь ремонта составляет порядка 90 кв. м. 
 
Всего в 2024 году по профильному нацпроекту в Самаре обновят 21 объект совокупной протяженностью 26,11 км: на 18 произведут ремонт большими «картами», по всей ширине проезжей части дорог, еще 3 объекта улично-дорожной сети преобразят комплексно.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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