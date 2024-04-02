«Безопасные качественные дороги»: в Самаре ремонтируют  участок улицы Алма-Атинской 

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Минувшей ночью персонал и техника подрядной организации были сосредоточены на улице Алма-Атинской – ее первой охватили работами.



В 2022 году в рамках исполнения муниципального контракта ремонт улицы Алма-Атинской произведен в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора. Кроме того, от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса выполнили устройство ливневого коллектора. А в 2023 году завершились работы от улицы Стара-Загора до улицы Республиканской. Таким образом, в 2024 году обновят оставшийся участок – от дома № 106 по улице Республиканской до дома № 57а по улице Олимпийской.



Пока не установились постоянные среднесуточные температуры наружного воздуха +10 градусов С и выше, ремонт литым асфальтобетоном является единственно возможным.



Работы производятся в несколько этапов: разборка существующего изношенного покрытия, подготовка основания и его профилирование, то есть выравнивание с помощью асфальтобетонного гранулята, а далее – укладка литой смеси. Новое покрытие прочное, оно способно выдерживать повышенные нагрузки, в том числе возникающие при вибрации во время движения трамваев.



В ночь на 2 апреля специалисты дорожно-строительной организации обновляли межрельсовое пространство в районе перекрестка с улицей Республиканской. Здесь площадь ремонта составляет порядка 90 кв. м.



Всего в 2024 году по профильному нацпроекту в Самаре обновят 21 объект совокупной протяженностью 26,11 км: на 18 произведут ремонт большими «картами», по всей ширине проезжей части дорог, еще 3 объекта улично-дорожной сети преобразят комплексно.

Фото: администрация Самары