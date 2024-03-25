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Аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети Самары

25 марта 2024 16:23
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Аварийно-ямочный ремонт выполнен на 36 объектах улично-дорожной сети Самары

До наступления дорожно-строительного сезона  и начала масштабной ремонтной кампании в Самаре принимаются безотлагательные  меры для приведения участков в нормативное состояние. Напомним, что пока не сойдет снег и не установятся постоянные среднесуточные температуры воздуха +10 градусов С и выше единственно возможным видом ремонта дорог является аварийно-ямочный, поддерживающий.

«Используется литой асфальтобетон, применение которого допустимо в межсезонье, во время температурных «качелей», когда временами еще отмечаются минусовые температуры и высокая влажность. При этом в период осадков работы приостанавливаются и возобновляются при первой возможности. В последнее время интенсивных осадков не наблюдалось, как и значительных заморозков. Погода позволяет вести работы и в дневную, и в ночную смены. Например, сегодня задействовано  4 бригады. Прежде всего, подрядные организации берут в работу локации, где образовались глубокие ямы, с острыми краями, – сообщил заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев.  На месте разрушения подготавливают небольшую «карту»: ее корректируют по краям, очищают и при необходимости осушают с помощью компрессорного оснащения. Остатки влаги с покрытия выпариваются в результате укладки литой асфальтобетонной смеси – ее температура в 220-250 градусов С поддерживается в специальной установке, которая работает по принципу термос-бункера, с функцией перемешивания материала. Контроль за качеством смеси осуществляется непрерывно, начиная с оценки заводских производственных показателей».

В период ремонта дороги не перекрываются, движение осуществляется по свободным полосам. Устанавливаются знаки, информирующие о работах и направлении объезда. Отдельные локации недоступны для проезда транспорта непосредственно во время поддерживающего ремонта и в течение 15-20 минут после укладки литого асфальта, до полного застывания смеси. Если ремонт ведется на трамвайном междупутье, спецтехника отъезжает, пропуская наземный общественный электротранспорт, затем в оперативном режиме подготовительные мероприятия и заливка продолжаются.

К настоящему времени список участков, требующих срочных мер, включает 92 объекта. Адресный перечень пополняется после фиксации дефектов покрытия в ходе мониторинга состояния  проезжей части во всех внутригородских районах Самары. Помимо этого, учитываются предписания Прокуратуры, ГИБДД, обращения ГУ МВД России по Самарской области и общественности – обязательно отрабатываются участки, на которые, в том числе, в социальных сетях и мессенджерах указывают горожане.

Работы планируется продолжать до середины апреля. Так, сегодня аварийно-ямочный ремонт организован на улицах Владимирской (в границах улиц Пензенской и Безымянной), Ново-Вокзальной (на участке от улицы Стара-Загора до Нагорной), Карбышева (от улицы Гагарина в сторону улицы Дыбенко), а также Батайской.

Ранее ямочность была ликвидирована на участках улиц Венцека, Фрунзе, Комсомольской, Пионерской, Некрасовской, Ташкентской, Енисейской, Ташкентской, в районе перекрестка улицы Земеца и Заводского шоссе, на подходе к путепроводу «Смышляевский» и на многих других объектах.

«Из поступивших заявок 36 адресов отработано – аварийно-ямочный ремонт произведен на общей площади более 2 400 квадратных метров. При заливке на участках обеспечена надежная адгезия с существующим покрытием. Подрядчикам еще предстоит выйти не менее чем на 53 объекта улично-дорожной сети», – добавил Виктор Ненашев.

За состоянием отремонтированных локаций продолжается контроль. При необходимости подрядчики переделают работы в рамках гарантийных обязательств.

Таким образом, до начала обновления дорог методом малых, больших «карт» и комплексно, с применением горячего асфальтобетона, аварийно-ямочный ремонт помогает быстро восстановить покрытие локально и обеспечить безопасность дорожного движения. 

 

 

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