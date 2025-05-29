Я нашел ошибку
Главные новости:
Данная процедура позволяет в особо жаркие дни охладить не только дорожное полотно, но и воздух в городе.
29 мая в Самаре в тестовом режиме провели аэрацию воздуха
УФСИН России по Самарской области чтит свою историю и активно развивает традиции, направленные на добросовестное и профессиональное исполнение возложенных на ведомство государственных задач.
В ЛИУ №4 УФСИН СО отметили 63-ю годовщину со дня образования
В торгах принял участие только один поставщик.
В Самаре определился подрядчик по отлову бездомных собак
За право продолжить путь к финалу сразятся 10 команд со всей России.
В Самаре состоится четвертьфинал Центральной лиги КВН 
Благодаря взаимодействию сотрудников уголовного розыска с представителями телекоммуникационной компании удалось раскрыть и предотвратить ряд преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, совершаемых с использованием средств связи и сети Интернет
Полицейские и общественники поощрили руководителя телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги связи в регионе
Вот уже 14 лет в регионе функционирует Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) .
Начальник ЦАФАП СО разъяснил актуальные вопросы в области фотовидеофиксации нарушений ПДД
Приглашаются любители спорта и активного образа жизни от 7 до 70 лет.
Всех желающих приглашают принять участие в соревнованиях по лазер-рану на  стадионе парка Гагарина в Самаре
В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки медобеспечения ребенка-инвалида в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.02
EUR 90.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Самарский зоопарк приглашает гостей на мероприятии "Всемирный день попугаев"!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

29 мая в Самаре в тестовом режиме провели аэрацию воздуха

29 мая 2025 19:19
58
Данная процедура позволяет в особо жаркие дни охладить не только дорожное полотно, но и воздух в городе.

29 мая в Самаре в тестовом режиме провели аэрацию воздуха. 

Днем, когда температура воздуха достигала +29 – +31 градусов, спецтехника прошла по набережной и улицам города, в том числе по пешеходной улице Ленинградской и по улице Гагарина. Данная процедура позволяет в особо жаркие дни охладить не только дорожное полотно, но и воздух в городе.

Аэрация является важной частью ухода за городскими пространствами, позволяет поддерживать чистоту и долговечность асфальтовых покрытий, снижая вероятность пластической деформации от палящего солнца. 

Вблизи цветочных клумб веерное распыление воды не практикуется во избежание вреда для растений, часть газонов вдоль дорог Самары оснащены автоматическим поливом.

 

Фото:    администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
УФСИН России по Самарской области чтит свою историю и активно развивает традиции, направленные на добросовестное и профессиональное исполнение возложенных на ведомство государственных задач.
29 мая 2025, 18:57
В ЛИУ №4 УФСИН СО отметили 63-ю годовщину со дня образования
УФСИН России по Самарской области чтит свою историю и активно развивает традиции, направленные на добросовестное и профессиональное исполнение возложенных на... Общество
74
В торгах принял участие только один поставщик.
29 мая 2025, 18:31
В Самаре определился подрядчик по отлову бездомных собак
В торгах принял участие только один поставщик. Общество
109
За право продолжить путь к финалу сразятся 10 команд со всей России.
29 мая 2025, 17:59
В Самаре состоится четвертьфинал Центральной лиги КВН 
За право продолжить путь к финалу сразятся 10 команд со всей России. Общество
117

В центре внимания
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
221
Также губернатор сообщил о том, что в регионе запустили работу Фонда поддержки технологического предпринимательства. Он будет предоставлять гранты предпринимателям для поддержки их инновационных решений.
28 мая 2025  15:41
Вячеслав Федорищев анонсировал новые меры поддержки бизнеса
433
местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
28 мая 2025  13:27
Местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
328
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
28 мая 2025  13:06
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
649
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
28 мая 2025  10:50
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
374
Весь список