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Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»

16 марта 2022 14:04
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Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»

До 1 октября 2022 г. реализуется общероссийский социальный проект «Узнай Россию. Предприниматели-земляки». Его цель – поддержка молодёжного предпринимательства посредством развития у школьников и студентов предпринимательского, критического и креативного мышления, побуждения интереса к предпринимательской деятельности, а также путём популяризации деятельности предпринимателей и их роли в развитии местных сообществ муниципальных образований.

Организаторами проекта выступают Общероссийская Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодежи, АНО «Научный центр социально-экономического развития малых городов и сельских поселений», а также член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров

На конкурсы в рамках проекта принимаются исследовательские работы и публикации в СМИ и блогах, посвященные предпринимателям-землякам.

Всего предусмотрено пять направлений:

– конкурс авторов ситуационных задач (бизнес-кейсов), основанных на опыте предпринимателей-земляков;

– конкурс вопросов, основанных на опыте предпринимателей-земляков;

– конкурс авторов публикаций о предпринимателях в СМИ и блогах;

– конкурс бизнес-аналитиков – исследователей опыта предпринимателей-земляков – конкурс исследовательских работ по созданию бизнес-кейсов, основанных на опыте предпринимателей-земляков с использованием аналитических инструментов менеджмента;

- «Кейс-чемпионат» – конкурс по решению бизнес-задач. Он состоится в октябре 2022 года.

К участию в проекте приглашаются школьники; студенты высших учебных заведений; преподаватели, учителя и родители несовершеннолетних участников, молодые преподаватели обществознания, экономики, основ предпринимательства, истории, географии; журналисты, сотрудники пресс-служб, блогеры, юнкоры, непрофессиональные авторы; предприниматели.

Подробная информация о конкурсе - https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki

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