Всероссийский онлайн Стартап-марафон «Разведка боем» стартовал в Самарской области

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29 сентября в Самарской области стартовал двухдневный онлайн Стартап-марафон «Разведка боем» by StartupSamara, организованный по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

«Разведка боем» – это место встречи молодых предпринимателей с инвесторами, бизнес-ангелами и фондами. Программа нацелена на помощь проектам стадий Pre-Seed и Seed в привлечении инвестиций на развитие своих проектов. Сегодня в этом масштабном онлайн-событии приняли участие более 60 представителей инновационных компаний и инвесторов.

К участию были отобраны проекты в отраслях Automation, Robotics, FinTech, HealthTech, B2B Software. Один из партнеров «Разведки боем» – корпорация РЖД, поэтому участниками марафона в Самарской области стали стартапы, которые разрабатывают решения, отвечающие инновационным запросам Куйбышевской железной дороги.

Перед началом питчинга руководитель оператора инновационной деятельности региона, управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко поприветствовал участников и рассказал о ключевых элементах экосистемы технопарка, которая создана для «выращивания» высоких технологий, здесь собран целый спектр различных мер поддержки для успешного «взлета» стартапов и доведения идеи до конкурентоспособного рыночного продукта.

Завтра участников онлайн марафона «Разведка боем by StartupSamara» ждет индивидуальная работа с бизнес-ангелами.

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»