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Впервые в Самаре Роспатент и ФИПС проведут обучение местных товаропроизводителей защите интеллектуальной собственности

4 июля 2023 16:25
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 Семинар проводится на безвозмездной основе.

6 июля 2023 года Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области проведут в Самаре обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста».

На семинаре специалисты Роспатента и ФИПС простым языком расскажут представителям регионального бизнес-сообщества и всем желающим о таких объектах интеллектуальной собственности как географическое указание (ГУ) и наименование места происхождения товара (НМПТ), в том числе:

- о конкурентных преимуществах для предприятий, которые дает регистрация этих обозначений;

- об отличиях между ГУ и НМПТ;

- о том, как правильно подать заявку на регистрацию ГУ и НМПТ в том числе, в электронном виде;

- о пошлинах за регистрацию ГУ и НМПТ, а также льготах по их уплате;

- о мировом опыте использования ГУ и НМПТ, трендах развития этих объектов интеллектуальной собственности в России.

Время проведения семинара: с 10.00 до 14.00 часов (регистрация участников с 9.30 часов).

Место проведения: г. Самара, ул. Скляренко, 20, актовый зал (3 этаж).

Организатор: Министерство промышленности и торговли Самарской области.

Докладчики: представители Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

 Семинар проводится на безвозмездной основе.

Вход в здание осуществляется с предъявлением паспорта гражданина РФ или по служебному удостоверению.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

 

 

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