Впервые в Самаре Роспатент и ФИПС проведут обучение местных товаропроизводителей защите интеллектуальной собственности

6 июля 2023 года Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области проведут в Самаре обучающий семинар «Региональные бренды России – новые точки роста».
На семинаре специалисты Роспатента и ФИПС простым языком расскажут представителям регионального бизнес-сообщества и всем желающим о таких объектах интеллектуальной собственности как географическое указание (ГУ) и наименование места происхождения товара (НМПТ), в том числе:
- о конкурентных преимуществах для предприятий, которые дает регистрация этих обозначений;
- об отличиях между ГУ и НМПТ;
- о том, как правильно подать заявку на регистрацию ГУ и НМПТ в том числе, в электронном виде;
- о пошлинах за регистрацию ГУ и НМПТ, а также льготах по их уплате;
- о мировом опыте использования ГУ и НМПТ, трендах развития этих объектов интеллектуальной собственности в России.
Время проведения семинара: с 10.00 до 14.00 часов (регистрация участников с 9.30 часов).
Место проведения: г. Самара, ул. Скляренко, 20, актовый зал (3 этаж).
Организатор: Министерство промышленности и торговли Самарской области.
Докладчики: представители Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Семинар проводится на безвозмездной основе.
Вход в здание осуществляется с предъявлением паспорта гражданина РФ или по служебному удостоверению.
Фото: ru.freepik.com