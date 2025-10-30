Ветераны СВО осваивают основы предпринимательства по региональной программе «СВОё дело»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.47
-0.35
EUR 92.25
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Ветераны СВО осваивают основы предпринимательства по региональной программе «СВОё дело»

30 октября 2025 14:15
198
«СВОё дело. Самарская область» — это комплексная программа поддержки участников и ветеранов СВО, боевых действий и членов их семей.

Участникам специальной военной операции и членам их семей оказывают поддержку в создании и развитии своего дела. Минэкономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» продолжают бесплатную образовательную программу «СВОё дело», которая реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«СВОё дело. Самарская область» — это комплексная программа поддержки участников и ветеранов СВО, боевых действий и членов их семей. Проект включает несколько модулей — это мотивационные встречи, разработка бизнес-идеи, практическое обучение, работа с наставником и др.
«Программа поможет ветеранам боевых действий раскрыть свой потенциал, получить и закрепить новые компетенции для реализации себя уже в статусе основателя и владельца собственного дела», — акцентировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Сейчас около 90 слушателей первого потока программы проходят основной блок — 7-недельный образовательный курс, который поможет участникам систематизировать знания о предпринимательстве и сделать первые шаги в создании собственного дела. 
«Пришла на программу с супругом – он участник СВО. Муж работает тату-мастером и планирует открыть свой салон, а я хочу запустить патриотический клуб для детей и их родителей. Посещаем все занятия, очень интересно, содержательно. Наверно для меня самое полезное – узнать про рекламу, продвижение своего проекта. У нас есть сообщества в соцсетях, но подписчиков пока не так много, а теперь я знаю, как правильно позиционировать и продвигать свои услуги», — делится Анна Добровольская из Октябрьска.
В программе обучения – полный спектр занятий: от освоения базовых принципов ведения бизнеса и разработки конкурентоспособной идеи до подготовки бизнес-плана и изучения мер государственной поддержки.
«Я более 20 лет занимаюсь бизнесом в автомобильной сфере – изготовлением номеров, комиссионным оформлением. Однако почувствовал, что бизнесу не хватает развития, толчка, поэтому и пришел на программу, — рассказывает Сергей Невзоров из Новокуйбышевска. — Полезно услышать мнение опытных экспертов, спикеров по самым разным направлениям бизнес-деятельности. Для меня особенно интересно было послушать лекцию про искусственный интеллект, нейросети — сегодня это особенно актуальная тема для предпринимателей».
В Самарской области действует единый портал господдержки mybiz63.ru, где можно получить всю информацию о предстоящих мероприятиях, инструментах поддержки и возможностях, созданных в регионе для предпринимательского сообщества. Кроме того, работает «горячая линия» для бизнеса по тел. 8-800-300-63-63. 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
30 октября 2025, 18:20
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия». Политика
63
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
30 октября 2025, 17:59
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины. Здравоохранение
99
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
30 октября 2025, 17:43
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу. Политика
138
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
183
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
212
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
217
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
215
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
223
Весь список