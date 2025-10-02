Я нашел ошибку
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
3 октября в регине без осадков, до +15°С
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты

2 октября 2025 17:54
108
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».

Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес». Вместе с региональными и федеральными спикерами они освоили базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом.

Завершающим этапом курса стала защита бизнес-проектов. Выпускники обучающей программы представили самые разнообразные проекты: в сфере моды, маркетинга, исполнительского искусства, гастрономии и др. Экспертная комиссия оценивала креативность, опыт работы, бизнес-план, актуальность.

«Самарская область богата историческими местами, красивыми пейзажами, до некоторых из них непросто добраться. И мы предлагаем экскурсии до этих локаций на квадроциклах. Это эмоции, адреналин, уникальные маршруты, – рассказывает основатель туристического клуба Александр Овчинников. – Обучающий курс был шикарный. У меня консервативные взгляды, подходы к бизнесу, а здесь я получил современное обучение. Не знаю, дойдет ли мой проект до гранта, но главное – это приобретенные знания, которые я уже начал внедрять в свою модель бизнеса».

«Мы хотим поставить детский балетный спектакль, в Самаре такого не делали. В нем будут участвовать не только дети с уже большим опытом, но и начинающие балерины нашей студии. На обучении мы поняли, что нужно больше креатива внедрять в бизнес, и узнали, как доработать нашу идею, хорошо упаковать ее», – отмечает руководитель балетной студии Евгения Кашапова.

Выпускники программы, успешно защитившие свои бизнес-проекты, получают сертификат о прохождении курса и доступ к регистрации заявки на грант до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов.

«В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки. И данный обучающий курс, а затем и грантовый конкурс – большой шаг для поддержки наших творческих предпринимателей. Мы надеемся, что по итогу интенсива, участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса», – подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Мера поддержки реализуется областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области.

 

Теги: Самара

Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
176
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
182
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
219
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
409
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
343
