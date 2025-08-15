В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству

90

Осенью 2025 года в Самарской области стартует образовательная программа «СВОё Дело. Самарская область». Инициатива направлена на поддержку участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые планируют или уже ведут предпринимательскую деятельность.

«По поручению Губернатора Вячеслава Федорищева мы запускаем комплексную программу поддержки предпринимательских инициатив участников СВО, в рамках которой, каждый участник сможет освоить основы ведения бизнеса, получить финансовую поддержку в виде грантов и стать активным участником бизнес-сообщества», - рассказал зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Запуск, конкретные механизмы реализации программы, а также взаимодействие между ведомствами и партнерами обсудили в ходе рабочего совещания в областном Правительстве.

В нем приняли участие представители профильных министерств, институтов развития, бизнес-объединений и Фонда «Защитники Отечества». Участники отметили, что цель такой совместной работы - создать эффективную систему поддержки, обеспечивающую наилучшие условия для начала и развития бизнеса ветеранами СВО.

«На сегодняшний день в регионе более 50 военнослужащих планируют открыть свое дело. У ветеранов СВО, которые уже открыли свое дело, востребовано персональное сопровождение и дальнейшее совершенствование своих компетенций, - рассказала Наталья Полянскова, руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» Самарской области. – Мы считаем и всегда об этом говорим, что единым центром по сопровождению и поддержке должен быть центр «Мой бизнес», потому что те компетенции, которые есть у специалистов, они важны для ребят и мы видим насколько сейчас центры помогают».

Программа «СВОё Дело. Самарская область» включает в себя образовательные модули, консультации и мероприятия, призванные расширить профессиональные навыки участников проекта.

Во время практического обучения слушатели освоят основы ведения предпринимательской деятельности: узнают о мерах господдержки, как получить статус социального предпринимателя, изучат юридические аспекты ведения бизнеса, финансовую грамотность и основы налогообложения, научатся работать на маркетплейсах и освоят инструменты искусственного интеллекта. В финале программы участники защитят свои бизнес-проекты и получат диплом о прохождении образовательного курса.

«Мы хотели бы, чтобы в рамках этой программы, ветераны СВО могли получить все необходимые инструменты: федеральные, региональные, онлайн-программы, но вместе с тем, чтобы было единое место, были специалисты, которые всегда проконсультируют и помогут сделать следующий шаг в развитии своего дела», - акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

На базе центров «Мой бизнес» предприниматели - ветераны СВО могут получить консультацию или услугу, связанную с запуском или развитием своего дела: специалисты помогут с выбором организационно-правовой формы, составлением бизнес-плана, оформлением статуса социального предприятия для лиц с ОВЗ, предложат льготные финансовые инструменты или подберут иную меру господдержки под задачи бизнеса.

Центры «Мой бизнес» работают в каждом городском округе Самарской области, региональный центр располагается по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. С подробным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на сайте mybiz63.ru в разделе «Поддержка участников СВО». Поддержка осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».