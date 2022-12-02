В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки

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В четверг, 1 декабря, в Самарской области начал работу итоговый предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Время новых решений». Он пройдет в формате Недели предпринимательства, в разных городах региона. Традиционное мероприятие, организованное областным минэкономразвития, уже собрало более 1000 участников.

В Самарской области уделяется особое внимание созданию благоприятной предпринимательской среды, условий для стабильной работы предприятий малого и среднего бизнеса. Эти ключевые направления в работе областного Правительства обозначил Губернатор Дмитрий Азаров.

В стартовый день форума на площадке Ледового дворца спорта состоялся региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»: презентация финалистов и награждение победителей в восьми номинациях, среди которых «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Премия для самозанятых» и др. Победители представят регион на федеральном этапе в Москве.

На форуме, организованном в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предприниматели также смогли посетить семинар Александра Левитаса – известного маркетолога, бизнес-тренера и консультанта.

Центральным событием первого дня форума стала пленарная сессия «Взаимодействие бизнеса, власти и общества. Как накапливать опыт, чтобы помогать друг другу преодолевать трудности», с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Он поделился актуальными показателями развития сферы малого и среднего предпринимательства и основных инструментах, которые помогают бизнесу стабильно работать и двигаться вперед в нынешних экономических условиях. Так, в 2022 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства региона увеличилась на 8,1% и составляет 640 тысяч человек. Особой популярностью пользуется налоговый режим для самозанятых. В этом году число плательщиков налога на профессиональный доход возросло на 57,6%, до 148 тысяч человек.

«В 2022 году одной из сложностей для бизнеса стала доступность финансовых ресурсов. И, в первую очередь, принимались меры, направленные на решение этой проблемы. Новые программы льготного кредитования вводились на пиках процентной ставки как оперативная антикризисная мера для нивелирования резкого роста ключевой ставки Центробанка, - рассказал Дмитрий Богданов. - Предприниматели Самарской области активно используют федеральные инструменты для развития своего дела, реализации новых проектов. В этом году по всем действующим федеральным программам льготного кредитования предприятия нашего региона получили почти 69 миллиардов рублей».

Оказывалась поддержка и предприятиям, которые в текущих условиях были вынуждены искать новых поставщиков и оптимизировать логистические цепочки. «В Самарской области работает Центр импортозамещения, в который уже обратились 72 компании региона. Специалистам организации удалось заместить этим предприятиям уже более 2,7 тысяч товарных позиций», - пояснил Дмитрий Богданов.

Как подчеркнул первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов, предпринимателям важно видеть чужой позитивный пример, вдохновляться. «Сегодня многие предприниматели презентовали свою продукцию, находили новых партнеров и заказчиков. И даже если они не получили премию «Бизнес-Успех», они выиграли в контрактах. Форум, организованный Правительством Самарской области, показывает системный подход к работе с бизнесом. Это продемонстрировал и министр экономического развития Дмитрий Юрьевич Богданов – его презентация была о конкретных мерах, с предложениями для бизнеса принять участие в развитии новых инструментов поддержки», - отметил Азат Газизов.

К участию в форуме в режиме видеоконференции подключился директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин. Он рассказал о работе, которую проводит государство в сфере снижения административных барьеров для бизнеса. «В начале года нам приходилось оперативно принимать большие пакеты решений. Ключевыми мерами я бы назвал мораторий на проверки, который был в этом году введен, и автоматическое продление лицензий. В соответствии с поручением Президента, на следующий год фактически продляется мораторий, сохраняются только проверки объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков», - перечислил Александр Вдовин.

В Самарской области число проверок предприятий малого и среднего бизнеса сократилось в 6 раз.

В ходе пленарной сессии предприниматели Самарской области поделились с участниками и гостями форума своими историями успеха - становления и развития бизнеса с господдержкой: финансовыми программами регионального Гарантийного фонда, услугами Центра поддержки экспорта и возможностями статуса резидента технопарка «Жигулёвская долина».

«Мы являемся специалистами в области безопасности, занимаемся установкой системы «Глонасс», снижаем число угонов автомобилей, а также реализуем проект по контролю восхождения на Эльбрус. Сегодня мы представлены в 36 городах России. Наша компания является резидентом «Жигулевской долины» и на начальном этапе технопарк предоставлял нашей команде оборудование, компьютеры. Сейчас готовимся получить статус резидента «Сколково», - рассказал директор ООО «ВПК Поток» Сергей Сычугов.

«Для начинающего бизнеса важна доступность финансирования, ведь в банках, особенно в нынешних реалиях, взять займ очень сложно. Благодаря программе Гарантийного фонда мы получили льготные средства, на которые приобрели аттракцион виртуальной реальности и в ближайшее время открываем VR-парк в торговом центре «Мега-Сити», - рассказала руководитель ООО «ВР-Поволжье» Кристина Щербакова.

Основная программа предпринимательского форума продолжится на площадке регионального центра «Мой бизнес» и в центрах других городов.

С подробной программой можно познакомиться на forum.mybiz63.ru .

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- При формировании региональной линейки мер поддержки бизнеса мы, в первую очередь, оцениваем актуальность того или иного инструмента, учитываем мнения и пожелания самих предпринимателей. Это помогает нам инициировать предложения об утверждении антикризисных мер на уровне государства, внедрять региональные инструменты поддержки и подключаться к решению конкретных проблемных ситуаций. Мы готовы всесторонне поддерживать самарских предпринимателей, в том числе их инициативы, направленные на освоение новых направлений работы и импортозамещение, создание рабочих мест, развитие региона и страны в целом.