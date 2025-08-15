121

В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей. Выпускники программы смогут принять участие в конкурсе грантов для креативных индустрий и получить до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов. Прием заявок продлится до 5 сентября 2025 года.

Бесплатное обучение участников начнется в сентябре, занятия будут проходить в региональном центре «Мой бизнес» (Самара, Молодогвардейская, 211). Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6888934c02848f0138f5e98e/.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд.

Одним из востребованных инструментов поддержки стало обучение основам ведения бизнеса, выпускники которой получают возможность претендовать на гранты. Проведем такой конкурс во второй раз, приглашаем к участию представителей креативного сектора», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В образовательном интенсиве могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.

Наличие сертификата о прохождении обучения является обязательным условием участия в конкурсе грантов (сертификат выдается участникам, освоившим не менее 70% обучающей программы). На курсе участники освоят базовые предпринимательские навыки и навыки управления креативным проектом. Итогом обучения станет упакованная заявка на грант.

Старт приема заявок на участие в конкурсе грантов будет объявлен на портале mybiz63.ru и сайте минэкономразвития региона.

Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% -средства предпринимателя, 75% - средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт, оплату коммунальных услуг для нежилого помещения под нужды проекта, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, а также на продвижение проекта в СМИ и сети Интернет и др.

