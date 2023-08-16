В Самарской области растут объемы выдачи льготных поручительств бизнесу

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Регион стал одним из субъектов страны, где значительно вырос объем предоставленных поручительств за первое полугодие 2023 годы. Данные опубликовало Минэкономразвития России.

«По итогам 6 месяцев текущего года региональный Гарантийный фонд предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства 85 поручительств на общую сумму 546 млн рублей. Это помогло бизнесу привлечь на свое развитие уже более 1,3 млрд рублей, - представил итоги работы ГФСО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Финансовые инструменты Гарантийного фонда являются наиболее востребованными мерами поддержки. По решению Губернатора Дмитрия Азарова фонд неоднократно получал дополнительные бюджетные средства для увеличения объемов выдачи».

Помимо поручительств для получения банковских кредитов ГФСО предоставляет льготные микрозаймы по минимальным ставкам - до 5,6% годовых. При этом ставка не привязана к изменениям ключевой ставки. По итогам первого полугодия выдано 130 микрозаймов на общую сумму 353 млн рублей.

Напомним, по итогам 2022 года Гарантийный фонд Самарской области помог привлечь предпринимателям рекордные 3,3 млрд рублей. По информации Минэкономразвития РФ, малый и средний бизнес получил в январе – июне 2023 года более 215,1 млрд рублей под поручительства, выданные региональными гарантийными организациями (РГО). Годом ранее аналогичный показатель составлял 98,7 млрд рублей. «Поручительство при недостаточности залогового обеспечения – один из самых востребованных инструментов у бизнеса. Количество заемщиков выросло в 2 раза: только за первые 6 месяцев 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тысяч предпринимателей, тогда как в 2022-ом – 5,8 тысяч. По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировала сфера перевозок и логистики – почти 14 млрд рублей, услуги – более 30 млрд, производство – 44 млрд рублей», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Также рост спроса на гарантийные поручительства отмечен в сферах торговли (69,8 млрд рублей), строительства (23 млрд рублей) и сельского хозяйства (33 млрд рублей). «Механизм предоставления поручительств и гарантий – это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых. Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты НГС. Речь идет, прежде всего, о «зонтичных» поручительствах и гарантиях РГО», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее, подводя итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» за первые шесть месяцев 2023 года, курирующий его первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что сегодня МСП доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов. Их предоставляют в банках, региональных микрофинансовых и гарантийных организациях.

Благодаря льготной финансовой поддержке и работе Центра поддержки экспорта Самарской области в регионе успешно реализуется и нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Только при поддержке данного института развития в 2022 году экспортеры смогли заключить 69 новых контрактов на общую сумму 3,3 млрд рублей.