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В Самарской области пройдет «Неделя инноватора»

11 ноября 2022 15:33
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Каждый день Недели инноватора будет тематическим.

С 28 ноября по 4 декабря 2022 года в Самаре состоится «Неделя инноватора» - масштабное бизнес-мероприятие, направленное на продвижение программ региональной и федеральной поддержки среди технологических предпринимателей, стартапов (в том числе студенческих), производственных предприятий, инжиниринговых организаций.

Событие пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Также будет организована трансляция всех выступлений в Центрах «Мой бизнес» в городах Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Кинель, Похвистнево, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск.

Организаторами «Недели инноватора» выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и управляющая компания технопарка «Жигулевская долина».

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом – важное направление в работе областного Правительства, обозначенное губернатором Дмитрием Азаровым.

«Самарская область активно укрепляет свой статус технологически развитого региона. Губерния год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере, в регионе создана мощная база для генерирования идей и реализации инновационных и высокотехнологичных проектов, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Так, в рейтинге научно-технологического развития субъектов страны по итогам 2021 года Самарская область вновь вошла в десятку лучших регионов, заняв шестое место. А «Жигулевская долина» вошла в тройку самых эффективных технопарков страны. Мы создали в регионе благоприятную среду для роста и развития стартап-проектов и готовы содействовать им на всех этапах, от идеи до выхода на рынок».

В рамках события участники обсудят самые актуальные темы: региональные и федеральные гранты, льготы и программы поддержки технологического и IT-предпринимательства; практику сотрудничества СМСП с индустриальными партнёрами: кейсы, рекомендации экспертов; реализацию программы поддержки предприятий по импортозамещению и реверс-инжинирингу критичных комплектующих, и многое другое.

Каждый день Недели инноватора будет тематическим. В понедельник о перспективах и возможностях для инновационных компаний расскажет Фонд «Сколково». Вторник будет посвящен широкой линейке грантовых конкурсных программ Фонда содействия инновациям. В среду участники мероприятия смогут узнать о программе реинжиниринга Агентства по технологическому развитию, а также о грантах Инновационного фонда Самарской области и Российского фонда развития информационных технологий. В четверг состоится открытие предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время новых решений». Пятница будет посвящена технопарку «Жигулевская долина», представители которого расскажут об экосистеме инноваций, мерах поддержки резидентов, а также о возможностях Регионального центра инжиниринга. Завершится «Неделя инноватора» «Стартап-выходными» – партнерским мероприятием Регионального центра инноваций Startup Samara.

Участие бесплатное, регистрация и подробная программа по ссылке.

Приглашаем к участию всех, кто хочет воспользоваться мерами поддержки. Вы сможете получить консультацию из первых рук и стать на шаг ближе к заветной цели!

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