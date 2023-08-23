В Самарской области проходит конкурс грантов для молодых предпринимателей

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Уже несколько дней участники презентуют свои проекты перед конкурсной комиссией, рассказывают о планах развития бизнеса на средства гранта.



Среди них – представители самых разных сфер деятельности: создание дизайнерской одежды, выращивание зеленого лука для сферы общепита, гончарное производство, индустрия красоты и здорового образа жизни, сфера дополнительного образования и многое другое.

Поддержка начинающих предпринимателей, формирование благоприятного делового климата в регионе – важное направление в работе областного Правительства, обозначенное Губернатором Дмитрием Азаровым, в том числе и рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Каждый участник конкурса презентует членам комиссии, на что планирует потратить средства безвозмездной субсидии. Это может быть приобретение оборудования, материалов и сырья, аренда помещения, приобретение франшизы и многое другое. Эксперты центра «Мой бизнес», регионального минэкономразвития и опытные предприниматели оценивают проекты участников по их перспективности и жизнеспособности, вовлеченности самого предпринимателя в свое дело. Оценивают и презентацию проекта.



«Второй год мы проводим этот конкурс, тем самым помогая молодым и энергичным людям вливаться в бизнес-среду, пробовать свои силы в предпринимательстве, воплощать в жизнь свои планы, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для тех предпринимателей, которые не успели попасть в первый поток обучения, мы продлили сроки участия – теперь они смогут подать заявку до 5 сентября, пройти образовательный интенсив и претендовать на грантовую поддержку».



Для получения гранта необходимо подать заявку на бесплатный обучающий интенсив по развитию бизнеса до 5 сентября по ссылке, пройти обучение с 5 по 20 сентября 2023 года и приложить сертификат об обучении к комплекту документов на субсидию. В программе могут принять участие действующие предприниматели или учредители организации, состоящие в реестре СМСП в возрасте от 14 до 25 лет.