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В Самарской области продолжается форум «Мой бизнес 63»

31 мая 2022 17:01
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Вторник, 31 мая, посвящен темам восстановления логистических цепочек и поиску новых поставщиков.

В Самарской области продолжается форум «Мой бизнес 63». Событие приурочено ко Дню российского предпринимательства и объединяет бизнес-сообщество региона. Форум стартовал 26 мая, в День российского предпринимательства. Мероприятия форума проходят на площадке регионального центра «Мой бизнес».

В Самарской области развитию малого и среднего бизнеса уделяется пристальное внимание, создаются все условия для развития предпринимательства. «По поручению Президента Владимира Владимировича Путина продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», создано 10 центров «Мой Бизнес», в которых на системной основе оказывается помощь тем, кто хочет открыть свое дело», - отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

Форум «Мой бизнес 63» призван помочь предпринимателям получить новые знания, обсудить текущую экономическую ситуацию, познакомиться и обменяться контактами, а также совместными усилиями выработать решения сложных вопросов, волнующих бизнес здесь и сейчас.

«Наш традиционный форум стал настоящей Неделей предпринимательства, площадкой для эффективной работы. В первый день событие посетили более 200 человек, и мы видим активность бизнес-сообщества региона, интерес к программе, которую мы составили с учетом актуальной повестки. Уверен, что позитивный эффект от участия в главном бизнес-событии региона наши предприниматели будут ощущать на протяжении долгого времени, применяя полученные знания и выстраивая новые деловые взаимоотношения», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В понедельник, 30 мая, главной темой форума стала внешнеэкономическая деятельность. Секция «Экспорт: перспективы и тенденции 2022» была посвящена работе экспортно ориентированных предпринимателей в новых условиях. В течение дня участники могли посетить практический семинар «Прикладная аналитика и выбор рынка». Спикером встречи стал Максим Меньшиков, эксперт в области стратегического развития, федеральный эксперт-разработчик и тренер школы экспорта АО «Российский экспортный центр».

Еще одной темой для практической отработки стали технологии эффективных переговоров и мастер-класс по созданию продающего сайта для экспортеров.

Вторник, 31 мая, посвящен темам восстановления логистических цепочек и поиску новых поставщиков. Для участников форума пройдут две встречи: на одной из них обсудят меры поддержки участников госзакупок в условиях санкций, вторая будет касаться импортазамещения и поиска партнеров и поставщиков внутри региона. Во второй половине дня состоятся встречи для предпринимателей, заинтересованных в участии в электронных закупках компании Газпром.

«Я уже больше 20 лет занимаюсь торгово-закупочной деятельностью и всегда использую возможность получить новые знания, побывать на мероприятиях для предпринимателей. Спикеры высокого уровня заряжают нас, вдохновляют на дальнейшую работу, повышение эффективности своего дела. Спасибо региональному центру «Мой бизнес», министерству экономического развития за то, что приглашают нас на такие встречи, заботятся о предпринимателях региона», - отметила участник форума, предприниматель Елена Миренкова.

«Я посетила тренинг по эффективным переговорам. Мне очень понравилось большое количество практических заданий, а также полезных и применимых в жизни кейсов, которые я в дальнейшем буду использовать в своей работе. Спасибо организаторам за такое мероприятие», - подчеркнула бизнес-аналитик Наталья Ким.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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