В Самарской области подвели первые итоги моратория на проверки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также обсуждали, как повысить уровень удовлетворенности граждан в ПОС, если человеку реально удалось помочь.
Специалисты ЦУР Самарской области рассказали коллегам, как отвечать на трудные вопросы жителей в соцсетях
Под звуки метронома связисты почтили минутой молчания советских граждан павших в боях за Родину.
Связисты ЦВО в Самаре присоединились к акции «Свеча памяти» 
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".
В Самарской области задержаны мужчины, применивших травматическое оружие в общественном месте
Этот отчёт подводит первые итоги концессионного соглашения.
«РКС-Самара» презентовали годовой отчёт представителям органов власти, общественности и депутатам
В Тольятти в детсаду девочка сломала нос
В Тольятти в детсаду девочка сломала нос
В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню
В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню
Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью
Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области подвели первые итоги моратория на проверки

22 июня 2022 12:13
151
В Самарской области подвели первые итоги моратория на проверки

Из единого реестра проверок бизнеса в Самарской области исключили 4,5 тысячи контрольных мероприятий. Это связано с действием моратория на плановые и внеплановые проверки в отношении бизнеса всех уровней, от малого до самого крупного. Такое решение было принято в 2022 году Правительством РФ. Для ИТ-компаний мораторий введен на три года, до 2025 года, для всех остальных компаний - до конца 2022 года. 

Контрольно-надзорные органы (КНО) могут приходить только с профилактическими целями, не имея права применять какие-либо меры наказания - лишь выносить предостережения. 

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в настоящее время в Самарской области продолжается тесный диалог с представителями ведущих бизнес-объединений региона по выработке алгоритма мониторинга соблюдения контролирующими органами моратория на проверки в 2022 году. 

Сокращение административных барьеров для бизнеса – одна из ключевых задач в работе правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Азарова. В регионе ведется постоянная, системная работа по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест. В регионе более 130 тысяч субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), 618 тысяч человек занято в сфере МСП, т.е. каждый четвертый трудящийся житель.

«На первый план сегодня выходят профилактические мероприятия, которые позволяют указать предпринимателю на недоработки и нарушения в формате рекомендаций, - рассказал Дмитрий Богданов. - Решение федеральных коллег позволяет снизить нагрузку на бизнес, дает возможность предпринимателям сосредоточиться на решении текущих вопросов, в том числе – поиске новых поставщиков, выстраивании нарушенных логистических цепочек, переориентировании своих экспортных поставок и многих других, актуальных в текущих экономических условиях». 

Минэкономразвития России постоянно мониторит ситуацию, сравнивая данные с аналогичным периодом прошлого года. Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчёте на год.

«Мы с большим одобрением встретили новость о введении моратория на проверки. Это даёт возможность работать в полную силу, заниматься делом, не отвлекаясь на «рейды» надзорных органов, - отметил директор ООО «АР СОФТ» Андрей Савельев. - Сейчас развитие отечественной IT-отрасли – один из государственных приоритетов. Мы видим, что нам предлагаются разнообразные меры поддержки, и это, конечно, очень радует».

Для предпринимателей теперь работает канал обратной связи. В случае нарушения моратория контролирующими органами, предприниматель может написать на электронную почту Минэкономразвития России proverki.net@economy.gov.ru. В случае несогласия с решением органа контроля желающие могут подать жалобу по системе досудебного обжалования.
Узнать все о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно на едином портале господдержки – mybiz63.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
128
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
151
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в России. 
21 июня 2022  21:16
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин  
399
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
425
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
517
Весь список