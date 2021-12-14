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В Самарской области почти 11 тысяч предприниматели получили поддержку за нерабочие дни

14 декабря 2021 14:59
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На сумму более 770 миллионов рублей.

В Самарской области более 13 тысяч предпринимателей из пострадавших сфер и социально ориентированных некоммерческих организаций обратились за безвозмездным грантом за нерабочие дни. По данным на 13 декабря одобрение получили почти 11 тыс. заявлений на сумму 796 млн рублей, из них выплачено – 770,7 млн рублей. Данной мерой поддержки охвачено более 62 тыс. жителей региона – именно столько человек трудятся на предприятиях и в организациях, которым уже подтвердили получение гранта.

Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям профильных министерств в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также постоянно проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные. По поручению главы региона на уровне области разработана линейка мер поддержки для предпринимателей и самозанятых граждан. Вся полезная и актуальная информация публикуется на сайте mybiz63.ru

Обратиться за безвозмездным грантом за нерабочие дни предприниматели из пострадавших сфер и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ, могут до 15 декабря. Размер гранта составит 1 МРОТ, то есть 12 792 рубля на одного сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности. Если у предпринимателя нет работников, он может получить грант на себя.

Такой возможностью воспользовалась основатель студии здоровья «Зебра» (г.о. Самара) Анастасия Струганова. Более 14 лет Анастасия работает с детьми и взрослыми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сколиозом, плоскостопием, ДЦП и другими заболеваниями. Специалист по физической реабилитации, массажу, адаптивной и лечебной физкультуре, автор нескольких программ по оздоровительной гимнастике получив профессиональный опыт в Центре Дикуля и ДЮСШ «Горки-10», в 2018 году открыла свою первую в Самаре студию здоровья. Работа проходит и по индивидуальной программе, и в малых группах.

Как говорит Анастасия, на её занятиях адаптивной физкультурой хорошие результаты показывают детки с особенностями и нарушениями развития (ЗПР, РАС и др.), но сейчас очень востребованным оказался её авторский восстановительный курс для переболевших COVID. Как и большинство коллег во время пандемии Анастасия вела занятия онлайн. К ним подключались люди не только из нашей области, но и всей России. 

Анастасия воспользовалась мерами поддержки, предусмотренными для бизнеса за период нерабочих дней. «Поддержка от государства всегда очень важна. Особенно в такие сложные периоды. Конечно, пандемия отразилась не только на здоровье людей, но и на бизнесе. И, естественно, эти средства серьезное подспорье, например, на погашение аренды. Безусловно, это помощь для меня. Важно, что с гранта не нужно платить налоги и направить можно на любые цели, связанные с бизнесом», - делится Анастасия Струганова. 

С соблюдением профилактических мер и санитарных норм возобновил деятельность выставочный центр «Экспо-Волга» в Самаре, который существует на российском рынке более тридцати лет и занимает ведущее место среди организаторов выставочных мероприятий Поволжского региона. За период своей работы компания прошла путь от предприятия с численностью в 2 человека до самостоятельной коммерческой организации, число сотрудников которой превышает 100 человек.

«Я благодарен тому, что помощь и поддержка финансовая, оказанная нам, позволила пережить ограничительный период. Прежде всего, лето и осень, когда мы не смогли провести многие мероприятия. Ведь осенний период традиционно самый высокий в выставочной индустрии. Эта помощь, которую мы дважды получали, позволила сохранить костяк коллектива и продолжить деятельность», - подчеркнул генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан. Сейчас в компании с оптимизмом смотрят в будущее и строят планы на 2022 год.

 

Фото:    правительство СО

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