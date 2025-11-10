Я нашел ошибку
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В Самарской области обсудили меры по снижению давления на бизнес

10 ноября 2025 12:59
166
В Самарской области обсудили меры по снижению давления на бизнес

В Самарской области состоялось заседание рабочей группы по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при инвестиционном комитете региона. Участники встречи обсудили ключевые моменты взаимодействия предпринимательского сообщества, контрольных ведомств и органов власти, лучшие практики совместной работы уполномоченных и контрольно-надзорных органов в рамках снижения административного и силового давления на бизнес.

«Мы должны найти оптимальные варианты по улучшению показателей Нацрейтинга, отражающих уровень влияния контрольной деятельности на бизнес, что должно привести к сокращению административной нагрузки на бизнес при сохранении высокого уровня защиты общественно значимых ценностей», — подчеркнул врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

В заседании приняли участие представители регионального министерства экономического развития и инвестиций, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Самарской области, представители областной прокуратуры, общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества региона.

«Уменьшение административного и силового давления позволит повысить доверие к власти и проверяющим органам, отношение к власти становится более положительным, что способствует быстрому решению возникающих вопросов и общему развитию», — отметил Эдуард Харченко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области.

На заседании участники рассмотрели меры повышения количества профилактических мероприятий, в том числе профилактических визитов, в целях уменьшения количества проверок. Были приняты решения, направленные на повышение информированности подконтрольных лиц и улучшение их взаимодействия с контрольно-надзорными органами.

Эта работа будет продолжена в рамках дальнейших встреч с каждым из контрольных (надзорных) органов для выработки мероприятий, способствующих снижению административного давления на бизнес.

Реализация принятых решений должна положительно повлиять на получение обратной связи от бизнеса и улучшение инвестиционной привлекательности региона.

Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». В Самарской области работает сеть центров «Мой бизнес», где предприниматели могут получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела и подать заявку на получение услуг. Полный перечень мер государственной поддержки также размещен на едином портале mybiz63.ru.

