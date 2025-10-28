Я нашел ошибку
Главные новости:
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
В Самарской области на 780% вырос объем закупок госкомпаний у самозанятых 

28 октября 2025 15:56
97
За девять месяцев 2025 года общий объём закупок компаний с госучастием у самозанятых граждан составил почти 660 млн рублей.

В Самарской области самозанятые продолжают активно выходить на рынок государственных закупок. За девять месяцев 2025 года общий объём закупок компаний с госучастием у самозанятых граждан составил почти 660 млн рублей. Это на 780% больше, чем годом ранее - за 2024 год объем закупок составил почти 75 млн рублей. Показатели за первые три квартала озвучили в Корпорации МСП. 
«Сегодня свое дело в статусе самозанятого в Самарской области развивают почти 340 тысяч человек. Начинающим предпринимателям доступна широкая палитра инструментов поддержки. Это, в том числе, участие в закупках, наравне с субъектами МСП. И многие используют созданные возможности - работа с госкомпаниями дает самозанятым мощный импульс для дальнейшего развития», – пояснил зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
По России общий объем закупок госзаказчиков у самозанятых граждан по 223-ФЗ достиг почти 22 млрд рублей по итогам трех кварталов 2025 года. Это в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. А количество заключенных договоров увеличилось на 30% и превысило 14,2 тысяч. 
«Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится все более весомым. Распространенный в 2020 году на них режим преференций, который есть у малого и среднего бизнеса, максимально упростил доступ к торгам по 223-ФЗ. Всего с того момента 4 125 госзаказчиков заключили с самозанятыми более 52 тысяч договоров на общую сумму 46,4 млрд руб., – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Больше всего госкомпании закупили у самозанятых услуги в сфере финансов и страхования, специализированных строительных работ, поставке готовых изделий, в том числе канцелярских, спортивных товаров, средств противопожарной защиты и др., рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка, а также услуг в области творчества, искусства и развлечений.
Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и, в том числе, организации дополнительных каналов сбыта их продукции. Для этой категории предпринимателей действуют образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и многое другое. 
Поддержка самозанятых реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

