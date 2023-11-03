В Самарской области муниципалитеты трансформируют работу с бизнесом

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Представители муниципальных образований Самарской области презентовали результаты двухдневной командной работы, направленной на повышение инвестиционной привлекательности городов и районов.



Региональное минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций организовали стратегическую сессию, чтобы в интенсивном режиме представители городских и районных администраций получили новые знания в инвестиционной сфере от федеральных экспертов, а также смогли отработать их на практике.

Команды выбрали сферы и направления, востребованные для конкретных территорий, а также разработали план, по которому будет реализован потенциальный инвестпроект.



Наработки участников оценил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он давал свои рекомендации по возможным мерам поддержки, актуальным для реализации каждого инвестпроекта, а также рекомендовал те сферы, на которые муниципалитетам стоит обратить внимание для привлечения бизнеса.



«Самое ценное сегодня – это коммуникации. Мы собрали представителей муниципальных образований, чтобы они смогли познакомиться между собой, обменяться контактами. По итогам нашей продуктивной двухдневной работы участники стратегической сессии должны будут внедрить практику регулярного общения с местным бизнесом, у которого всегда есть долгосрочные планы развития. Взаимодействие с инвесторами – важный блок нашей совместной работы и стратегии развития муниципальных территорий», - подвел итоги стратегической сессии Дмитрий Богданов.



По словам самих участников, подобные образовательные интенсивы с элементами практической, командной работы нужно сделать регулярными.



«Огромное спасибо минэку за то, что собрали муниципалитеты на такую сессию, на обучение, это очень хороший тренд. Муниципалитеты не существуют сами по себе, это определенная коллаборация с региональной властью, с соседями. И эта встреча еще раз дала нам понять, что мы одна большая команда», - отметил заместитель главы городского округа Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин.